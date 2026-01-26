Por tren de pasajeros, plantean desalojo de Pueblo Quieto

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el operativo llevado a cabo por autoridades de los tres niveles de Gobierno en la zona conocida como Pueblo Quieto en Guadalajara.

El mandatario señaló que, más allá del operativo implementado desde esta mañana, se podría desalojar el lugar ante la probabilidad de que el tren de pasajeros que irá desde la Ciudad de México hasta Guadalajara pase por el punto y se tenga que hacer uso del derecho de vía.

"En marzo próximo se hará la licitación del tren México – Querétaro – Irapuato – León – Guadalajara. Aunque el trazo todavía lo está dictaminando la Agencia Nacional Ferroviaria, es muy probable que se utilice el derecho de vía donde está Pueblo Quieto para que el tren de México a Guadalajara pase exactamente por ahí. Tarde o temprano, se tendrá que hacer el desalojo en Pueblo Quieto".

Pueblo Quieto es una zona federal situada en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, muy cerca de la zona de Chapultepec. Se encuentra a un costado de las vías del ferrocarril, las cuales pertenecen a Ferromex y están sobre avenida Inglaterra, entre Niños Héroes y Mariano Otero, y aunque no es una colonia propiamente constituida, sino que ha sido el nombre que se le ha dado debido al comportamiento de la zona.

El operativo comenzó desde alrededor de las 7:00 horas y participaron autoridades como la Fiscalía de Jalisco, la Policía del Estado, la Policía de Guadalajara, Guardia Nacional y Ferromex, entre otros.

Lemus confirmó que al menos siete personas han sido detenidas, principalmente por posesión de drogas.

El gobernador también indicó que en la zona del corredor comercial de Chapultepec había presentado un aumento en los robos y la mayoría de los asaltantes corrían hacia aquel punto.

