La madrugada de este miércoles 24 de diciembre, se registró la muerte de un joven de 25 años, señalado de presuntamente ingresar a un domicilio para intentar robarlo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Residencial del Parque

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mozart y Piotr Ilich Tchaikovski, en la colonia Residencial del Parque, en Zapopan. De acuerdo con lo informado por la Policía de Zapopan, derivado de un reporte al 9-1-1 en el que se alertaba sobre un allanamiento, se solicitó el apoyo de la comisaría para atender el llamado.

A su llegada, los elementos localizaron al interior del domicilio a un hombre inconsciente, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos, quienes confirmaron el deceso. El sujeto presentaba al menos un impacto de proyectil de arma de fuego.

Según lo narrado por el morador del domicilio, un hombre adulto mayor, se encontraba al interior de la vivienda cuando se percató de la presencia de una persona ajena, quien al parecer portaba un arma de fuego. Afirmó que sostuvo un forcejeo con el presunto delincuente, del cual se derivó el disparo que le quitó la vida.

En el lugar fue localizada un arma de fuego tipo revólver, calibre .22, así como una motocicleta de 150 cc, color grafito, estacionada al exterior del domicilio, la cual se presume pertenecía al hoy fallecido.

El propietario de la finca fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en calidad de presentado, a fin de rendir su declaración correspondiente. Los hechos serán investigados por el Ministerio Público para descartar o confirmar las líneas de investigación pertinentes.

El cuerpo del sujeto fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde permanecerá en espera de ser identificado por algún familiar.

