La mañana de este miércoles 24 de diciembre, la policía de Guadalajara informó que luego de que se dieran a conocer presuntas anomalías en el actuar de los elementos quienes participaron en un choque en la colonia La Penal en Guadalajara, en límites con San Juan Bosco.

La investigación se hará a través del área operativa y jurídica

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara afirmó que ya se abrió una investigación a través del área operativa y jurídica, en conjunto con Asuntos Internos, contra los dos oficiales que participaron en el incidente vial, sucedido en el cruce de Javier Mina y Basilio Badillo.

Indicó que, como parte de la investigación, se les practicó un examen toxicológico a los oficiales que abordaban la unidad, el cual resultó negativo.

Responsabilidad del siniestro era compartida

Por su parte, el dictamen de las aseguradoras de ambas partes, determinó que la responsabilidad en el siniestro vial era compartida.

La investigación fue iniciada luego de que imágenes en redes sociales mostraran a los agentes amedrentando con un arma al conductor de la camioneta que los impactó, y quien presuntamente se había comportado agresivo con los oficiales luego de chocarlos, según la información preliminar, por haberse pasado el alto.

Detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público

"Durante los hechos, los elementos solicitaron apoyo y señalaron que el otro conductor los estaba agrediendo, por lo que se procedió a su detención y fue a puesto a disposición del Ministerio Público quien se encargará de esclarecer los hechos y determinar su situación legal", finalizó la comisaría tapatía.

