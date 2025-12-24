La madrugada de este miércoles se registró un fuerte percance entre una unidad de la Policía de Guadalajara y un vehículo particular que terminó en controversia debido a la actuación de quienes participaron en el siniestro .

Se trató de un choque ocurrido en el cruce de Javier Mina y Basilio Vadillo, donde una camioneta particular en color rojo impactó contra una unidad de la agrupación UREPAZ. De acuerdo con lo informado por la policía tapatía, los tripulantes de la camioneta se habrían pasado la luz roja del semáforo impactándolos por el costado.

En la camioneta viajaban un hombre y una mujer de entre 35 a 40 años y un menor de siete años de edad. De acuerdo con la versión de la comisaría, el hombre descendió del vehículo de forma agresiva, por lo cual los elementos actuaron de inmediato asegurándolo.

Sin embargo, la polémica llegó cuando un video en redes sociales mostró que los elementos habrían actuado por sobre el uso de la fuerza , llegando incluso a encañonar al sujeto que conducía la camioneta, aunque hasta el momento no hay un posicionamiento por parte de la Policía de Guadalajara al respecto de lo sucedido.

La familia fue valorada por Servicios Médicos, quienes descartaron lesiones de gravedad tras el percance, mientras que los dos policías tapatíos que viajaban en la unidad fueron trasladados a una unidad médica para su mejor atención tras reportar lesiones por contundentes, derivado del choque.

