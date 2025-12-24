Una mujer motociclista perdió la vida luego de protagonizar un percance durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, en vísperas de Nochebuena.

Los hechos se reportaron a las unidades de emergencia pasadas las 08:00 horas. En ellos, se refería sobre una mujer arrollada que se encontraba en el cruce de la avenida Federalismo y la calle Garibaldi, en la zona Centro de Guadalajara.

A su llegada, elementos de la Policía Vial y de la Policía de Guadalajara, corporación que fungió como primer respondiente, localizó sobre la rúa a la mujer, percatándose de que se trataba de una mujer motociclista que había sido impactada por otro vehículo, el cual habría huido del lugar.

Tras la valoración de los servicios médicos se confirmó que la mujer, de quien no se brindaron mayores datos, ya había perdido la vida.

La circulación fue cerrada por los elementos viales para proceder al levantamiento de indicios y en espera de la llegada del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

El cuerpo de la mujer será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera de ser reconocida oficialmente por sus familiares, mientras que el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal deberá encargarse de las investigaciones pertinentes para dar con el vehículo que se dio a la fuga y determinar responsabilidades.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

