Para continuar con el fortalecimiento de los canales de comercialización de las y los productores del Estado de Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), informó que el mercado de productores “Sabores del Campo” continuará en 2026.

Desde su primera edición —realizada el 29 de mayo de 2025 y, a lo largo de las 14 jornadas efectuadas durante el año—, “Sabores del Campo” se consolidó como un espacio estratégico para la promoción de la oferta agroalimentaria de Jalisco, con una participación promedio de 25 productores provenientes de municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado.

Los productores ofrecieron artículos frescos y procesados de alta calidad como huevo de libre pastoreo de municipios de El Grullo, El Limón y Autlán, frutas tropicales de Tizapán el Alto, Poncitlán y Cihuatlán, así como carne de Atotonilco el Alto.

La oferta incluyó la jamaica agroecológica de Hostotipaquillo e Ixtlahuacán del Río, miel y sus derivados de apicultores provenientes de Zacoalco de Torres, Tlajomulco de Zúñiga, Atotonilco el Alto, Jamay y Tonalá, entre otros productos.

Para la señora Teresa García, el Mercado de Productores representó un espacio de visibilidad para el proyecto que mantiene junto con un grupo de productoras jaliscienses.

“Estamos muy contentas y agradecidas porque nos dan la oportunidad de venir a poder visualizar nuestros productos, a exponer y tener ventas de nuestros productos. Ha sido muy importante este trabajo, retomar este trabajo para nosotros ha sido fundamental, porque la gente vuelve a identificarnos”, señaló la productora.

ESPECIAL/Sader Jalisco

ESPECIAL/Sader Jalisco

Nancy Gallardo es otro ejemplo de las y los productores que confiaron en la estrategia, y hoy sus productos de cuidado para la piel, elaborados de forma artesanal, son entregados de manera directa hacia el consumidor final.

“Estoy muy agradecida de formar parte de la feria ‘Sabores del Campo’, y me hace muy feliz que se vaya a seguir haciendo este 2026, porque es una forma de beneficiar directamente a la comunidad, a nosotros como productores, a las manos que hacemos cosas, y a las personas que consumen para que tengan productos más saludables. Es una joya”, comentó la emprendedora.

ESPECIAL/Sader Jalisco

ESPECIAL/Sader Jalisco

“Sabores del Campo” tuvo presencia en eventos estratégicos como el Congreso Nacional de Alimentos para Animales; la Expo Agropecuaria de Ciudad Guzmán; el Congreso Internacional de la Carne; el Congreso Internacional Agroalimentario 2025; la Expo Ganadera; El Campo Florece en Jalisco en Paseo Chapultepec; el Festival del Caballo y el Tequila; una edición especial en el Centro Comercial Punto Sur y en el Parque Estación Zapopan.

Con visión de crecimiento, Sader Jalisco proyecta que “Sabores del Campo” evolucione el próximo año como un mercado itinerante, con presencia en más municipios y acercando la diversidad del denominado Gigante Agroalimentario de México.

Los espacios de participación en “Sabores del Campo” para las y los productores son gratuitos . Cualquier persona interesada podrá registrarse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en el área de Promoción Comercial de la Secretaría de Agricultura de Jalisco, o comunicarse al número telefónico 3330-30-0600.

Para saber más:

La iniciativa de “Sabores del Campo” surgió en mayo de 2025, con el fin de fomentar un comercio más justo entre las y los productores con el consumidor final.

AO

