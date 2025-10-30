La tarde de este jueves un hombre adulto mayor perdió la vida luego de protagonizar un accidente relacionado con la descompostura de un elevador en una finca privada ubicada en la colonia Santa Margarita, en Zapopan.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, dio a conocer que los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Santa Martha y el Camino Viejo a Tesistán, en la colonia ya citada de este municipio.

A partir de un reporte a los números de emergencia se supo que el elevador de carga de una finca en remodelación cayó por aparente exceso de carga, con un trabajador de 75 años de edad.

Paramédicos municipales también acudieron al punto, confirmando que el hombre presentó una fractura expuesta, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos colaboró en la extracción del cuerpo de la víctima.

Por protocolo, el cuerpo del hombre será trasladado a las Instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se le practique la autopsia de ley, y en espera de que sea oficialmente reconocido por sus familiares. Mientras tanto, las autoridades correspondientes se encargarán de los debidos peritajes para analizar las causas del hecho.

