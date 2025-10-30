Este jueves la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó un contagio de sarampión en una escuela preparatoria del sistema privado de educación del Estado.

Se trata de la Preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), que refirió, el contagio, único confirmado hasta ahora por la SSJ, se dio en un alumno, por lo cual se suspendieron las clases presenciales en todo el plantel, migrando así a la virtualidad.

"En atención a las indicaciones de la autoridad sanitaria, y con el propósito de proteger a la salud y seguridad de toda nuestra comunidad educativa, se ha determinado suspender las actividades presenciales a partir de este momento y hasta el diez de noviembre. Durante ese periodo, tanto las clases como las comunicaciones se mantendrán a través de los canales institucionales en la virtualidad. Agradecemos su comprensión y colaboración ante esta medida preventiva", afirmó la institución a través de un comunicado.

Añadió que cualquier información adicional será comunicada oportunamente por los medios oficiales de la Univa.

De esta forma, notificó la Secretaría de Salud del Estado, son 12 los planteles que mantienen la suspensión de clases presenciales, incluyendo esta preparatoria privada.

De estos 12, en 10 se envió a la virtualidad a solo un grupo, mientras que en los casos del colegio de Tlaquepaque previamente notificado, y en la Prepa Univa, se envió a clases virtuales a toda la escuela.

Siete grupos en Arandas ya regresaron a la presencialidad.

Por último, la SSJ recordó que las escuelas en las cuales se ha determinado la medida de suspensión de clases presenciales deben permanecer aisladas por un periodo de 14 días.

Hasta el corte más reciente de la dependencia estatal, sumaban 136 casos confirmados de sarampión en la Entidad, además de otros 698 identificados como "casos probables". Con este contagio confirmado, se estaría llegando entonces a 137 contagios en la Entidad, en espera del descarte del resto de los casos en estudio.

YC