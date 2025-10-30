Esta semana, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró en Guadalajara el 69° Congreso Anual de la Unión Internacional de Abogados (UIA), que reúne a más de mil juristas provenientes de más de 80 países.

El congreso se realiza desde el pasado 29 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre en la Expo Guadalajara, en donde no solo se impulsa el intercambio académico, sino que también refleja las transformaciones jurídicas y sociales de un mundo en constante redefinición.

El programa del Congreso destaca por su enfoque multidisciplinario.

Considerado uno de los eventos más relevantes del ámbito legal internacional, el congreso incluye 45 actividades temáticas que abordan los principales desafíos del derecho contemporáneo: desde la resolución de controversias en inversiones extranjeras y la sostenibilidad agroalimentaria, hasta la defensa del Estado de Derecho en un entorno geopolítico complejo.

Durante la ceremonia inaugural, Lemus Navarro, destacó el papel del Estado como motor de innovación y certeza jurídica. “Jalisco ve su historia y su futuro”, expresó, al recordar la apuesta que hace más de medio siglo hizo la entidad por la ciencia y la tecnología.

El Gobernador subrayó que Jalisco produce el 70 por ciento de los semiconductores del país, y que la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos creció 172 por ciento en el último semestre. Jalisco “se ha convertido en el estado no fronterizo con mayores exportaciones al mundo”, puntualizó.

El mandatario resaltó que el crecimiento económico debe sustentarse en instituciones sólidas y un sistema judicial eficiente . “Si queremos ser el estado más competitivo, debemos abordar el tema del Poder Judicial”, afirmó, explicando que la reforma judicial jalisciense se ha impulsado con la participación de universidades, barras y colegios de abogados.

“Queremos recuperar nuestra iniciativa original, la que reclama el ciudadano común y corriente de Jalisco”, sostuvo, confiado en lograr un consenso político que permita “presumir en el mundo que Jalisco tiene el sistema judicial más profesional de México”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Arturo Pueblita Fernández, destacó que este encuentro “representa el espíritu de una comunidad jurídica internacional comprometida con el Estado de Derecho, los derechos humanos y la independencia de la abogacía”.

En su intervención, celebró la elección de Guadalajara como sede, ciudad que definió como “tierra generosa, vibrante y orgullosa de su historia y su gente”. Explicó que las más de cuarenta sesiones cubrirán todas las ramas del derecho —penal, civil, mercantil, fiscal, laboral, digital y de derechos humanos—, configurando “una experiencia intelectual y profesional de primer nivel”.

A su vez, el presidente de la UIA, Carlo Mastellone, advirtió sobre los desafíos globales que enfrenta la profesión jurídica.“El cambiante panorama geopolítico desde enero de este año exige una preocupación aún mayor por el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y la independencia de la profesión jurídica”, dijo, al denunciar que en varios países abogados son acosados o encarcelados por representar a voces opositoras.

Mastellone alertó sobre el deterioro de la democracia a nivel global, citando el Índice de Democracia Liberal 2024, que indica que solo 29 de 179 países pueden considerarse democracias liberales. No obstante, celebró la reciente Convención de Luxemburgo para la Protección de la Profesión de Abogado (adoptada en mayo de 2025), “el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado al gremio jurídico”.

Asimismo, llamó a reforzar la igualdad de género y la inclusión dentro del sector legal. “El DEI no es un favor ni una concesión: es un derecho”, afirmó, concluyendo con un mensaje de esperanza ante los retos globales.



Un foro para el diálogo jurídico internacional

El programa del Congreso destaca por su enfoque multidisciplinario, con ejes centrados en la resolución alternativa de conflictos, la sostenibilidad agroalimentaria, el comercio internacional y los derechos humanos.

Uno de los paneles principales abordará el papel de las cortes internacionales, con la participación del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de la Corte Africana de Derechos Humanos, el juez Gómez Robledo de la Corte Penal Internacional, y magistrados de la Corte de Estrasburgo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El congreso también incluirá sesiones sobre inteligencia artificial aplicada al derecho, igualdad de género, diversidad profesional, y negocios y derechos humanos, con interpretación simultánea en varios idiomas.

La elección de Guadalajara como sede responde a su dinamismo cultural, su sólida infraestructura y su creciente relevancia como polo tecnológico y jurídico de América Latina. El comité organizador destacó que el encuentro no solo posiciona a la ciudad en el mapa internacional, sino que también genera una significativa derrama económica y prestigio académico.

En sus casi cien años de historia, la UIA solo había celebrado su congreso una vez en México y llevaba 26 años sin realizarse en América Latina. En esta edición, el mexicano Fernando Hernández Gómez asumirá la presidencia mundial de la organización, convirtiéndose en el segundo connacional en ocupar el cargo desde su fundación en 1927.

La UIA, casi un siglo de compromiso con la justicia

Fundada en Bruselas hace casi cien años, la Unión Internacional de Abogados agrupa a más de 2 mil 200 abogados y 215 organizaciones jurídicas de más de 110 países, con un impacto que alcanza a más de dos millones de juristas. Su misión es clara: defender el Estado de Derecho, promover los derechos humanos y fortalecer la cooperación jurídica internacional.

