Lemus llama a la unidad judicial durante asamblea nacional de tribunales en Puerto Vallarta

Con un llamado a la unidad y el impulso de una justicia más humana, accesible y cercana para las y los ciudadanos, este jueves el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró los trabajos de la tercera Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) en Puerto Vallarta.

El encuentro logró reunir a las y los titulares del Poder Judicial de las 32 entidades federativas del País, a fin de fortalecer la colaboración institucional y compartir avances en materia de justicia digital, modernización y fortalecimiento del acceso a la justicia.

El mandatario estatal reconoció a la Conatrib como una institución que contribuye a la justicia nacional, y afirmó que Jalisco contará con un sistema judicial a la altura del estado y de todo el país: "Lo que buscamos es justicia, y justicia es darla a quien lo que le corresponde. Por ello, en Jalisco se trabajará para tener un sistema judicial a la altura del futuro de Jalisco y de todo México", afirmó el mandatario estatal.

Lemus Navarro también aprovechó para reconocer al magistrado presidente de la Conatrib, Rafael Guerra, por la organización de este evento y por la confianza puesta en Jalisco para que el mismo se llevara a cabo en nuestra Entidad.

El gobernador recordó que Jalisco fue el único Estado en realizar una consulta pública de la mano de universidades, barras de abogados y asociaciones civiles, para armar una propuesta de reforma al Poder Judicial del Estado, que fue entregada al Congreso del Estado, y la cual contempla la opinión técnica y profesional de los participantes, "lo que permitirá que a la elección judicial de 2027 lleguen los mejores perfiles para la impartición de justicia en la Entidad".

Al respecto de ello, Lemus Navarro recordó que la propuesta de reforma se encuentra en análisis del Poder Legislativo. "Estoy seguro, y hago un respetuoso llamado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a continuar con un diálogo; no solamente con el Poder Ejecutivo, más bien con la sociedad y los especialistas que han presentado esta iniciativa ante el Poder Legislativo", manifestó.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y presidente de Conatrib, agradeció a Puerto Vallarta y a la entidad por recibir esta asamblea plenaria, así como afirmó que los acuerdos a los que se lleguen serán en beneficio de todos los estados.

"Gracias al Gobernador, Pablo Lemus Navarro, por su visión estratégica para consolidar a Jalisco como un motor económico del país, por su tenacidad para atraer inversión, tecnología, diversificar la industria y perfilar a Jalisco como el referente nacional de innovación y prosperidad", comentó.

Guerra Álvarez indicó que la misión de la Conatrib es inspirar a la unidad de los poderes judiciales y que, aunque cada estado tiene una cara judicial diferente, tiene un mismo corazón.

Por su parte, José Luis Álvarez Pulido, Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, reconoció el apoyo del Gobernador del Estado para la realización de la asamblea plenaria de la Conatrib, y aseguró que el Poder Judicial de Jalisco camina hacia la innovación, digitalización y acceso tecnológico.

"Hoy nuestra Asamblea Plenaria tendrá impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas justiciables, y ese es justamente el espíritu de la Conatrib, que el trabajo que realizamos mejora la convivencia, fortalece a las instituciones y garantiza los derechos de todos", expuso Álvarez Pulido.

Luis Ernesto Munguía González, presidente Municipal de Puerto Vallarta, fue el encargado de dar la bienvenida a las y los titulares de los Poderes Judiciales de todo el País, destacando que los resultados de este ejercicio deberán colaborar para construir un sistema de justicia más ágil y sólido.

SV