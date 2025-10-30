Tlajomulco entrega nuevo tanque de agua a habitantes de Santa Cruz de la Loma

Este lunes el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga entregó el nuevo tanque elevado de agua potable ubicado en la comunidad de Santa Cruz de la Loma, una obra que, afirmó el alcalde, Quirino Velázquez, resolverá los problemas de presión y abasto en la comunidad, así como zonas rurales, y que forma parte del plan integral de mejoramiento hidráulico y urbano.

El nuevo tanque tiene una capacidad de 50 metros cúbicos, lo que permitirá mejorar la distribución y garantizar el suministro constante a todas las viviendas, afirmó la alcaldía a través de un comunicado. Además, la obra incluyó la instalación de una línea de impulsión y distribución de 380 metros, equipada con válvulas y un moderno sistema de bombeo que asegura un funcionamiento eficiente y sostenible.

Durante su intervención, el alcalde destacó que esta infraestructura responde a una demanda histórica de las y los habitantes de Tepetates y Santa Cruz de la Loma, quienes por años enfrentaron variaciones en la presión del agua y cortes frecuentes.

"Hoy inauguramos este tanque elevado que va a beneficiar directamente a las familias de Santa Cruz de la Loma. Antes la presión era irregular y el servicio intermitente; ahora contarán con un sistema moderno, eficiente y con capacidad suficiente para garantizar el abasto. Además, este espacio mejora la imagen urbana y se integra al entorno como un punto de encuentro para la comunidad", afirmó Gerardo Quirino.

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Hernández, explicó que la obra marca un paso importante hacia la eficiencia hídrica del municipio, al incorporar tecnología que optimiza el consumo y reduce las pérdidas por fugas.

"El tanque tiene una capacidad de regulación que evita la baja presión en las horas pico. Antes, toda la demanda se jalaba directamente del pozo; ahora este sistema estabiliza el servicio, mejorando el flujo y el aprovechamiento del agua", detalló.

El tanque elevado, indicó la alcaldía, se suma a otras obras realizadas en Santa Cruz de la Loma, como la rehabilitación de la calle Vicente Guerrero y las adecuaciones en la escuela primaria Alberto Terán, donde se construyen rampas y accesos incluyentes. Todas estas acciones forman parte de un plan integral de infraestructura y bienestar que busca elevar la calidad de vida de las familias de la zona.

Por último, el alcalde reiteró el llamado a los habitantes para hacer un uso responsable del agua, subrayando que este recurso "no solo sostiene la vida, sino el futuro de Tlajomulco".

El Dato

• Capacidad del tanque: 50 metros cúbicos.

• Longitud de la línea de impulsión y distribución: 380 metros.

• Inversión total: 7.9 millones de pesos.

• Obras complementarias: Rehabilitación de vialidades y adecuaciones en la escuela primaria Alberto Terán.

YC