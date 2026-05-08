EU espera hoy respuesta de Irán sobre propuesta de paz

Luego de una noche de ataques en el estrecho de Ormuz, se estudia la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Al menos, así lo declaró Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

"La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos", dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Estados Unidos espera una respuesta hoy

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes en Roma que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó.

En cuanto al intercambio de ataques de anoche entre Irán y Estados Unidos, Bagaei afirmó que los dos países continúan "nominalmente en una situación de alto el fuego y advirtió de que las fuerzas armadas iraníes responderán "con toda su fuerza ante cualquier agresión o aventura".

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Alto el fuego sigue vigente pese a ataques

Anoche Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril y del que ambas partes se culpan.

Tras el intercambio de fuego, Donald Trump defendió que el alto el fuego sigue vigente y que solo se había tratado de un "golpecito de amor".

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OB