Zapopan lanza álbum del Mundial 2026 para incentivar la adopción de perritos

Para los aficionados que buscan completar su colección mundialista, hoy existe una forma de hacerlo salvando una vida. La fiebre del Mundial 2026 trasciende las canchas para llegar a los refugios, donde adoptar un perro o gato brinda al mejor compañero de equipo para celebrar cada gol en casa.

El municipio de Zapopan ha decidido jugar el partido más importante de todos en esta temporada deportiva: el del cuidado y el bienestar animal.

Puedes adoptar al cachorro Cacahuate. CORTESÍA/ Protección Animal Zapopan

Aprovechando la emoción global que se vive en este momento, Protección Animal Zapopan ha lanzado una iniciativa verdaderamente única y conmovedora.

Se trata de una dinámica que simula un álbum del Mundial 2026, pero en lugar de futbolistas, las estrellas son adorables animales de cuatro patas.

El objetivo principal de esta creativa campaña es incentivar la adopción de mascotas y encontrar hogares llenos de amor para decenas de peluditos.

En las instalaciones del CISAZ (Centro de Sanidad Animal de Zapopan), hay una gran cantidad de perros y gatos esperando ser convocados.

Ellos buscan formar parte de la selección oficial de las familias ciudadanas, convirtiéndose en ese equipo incondicional para toda la vida.

La alineación perfecta espera en el refugio

Cada uno de estos animales rescatados tiene una historia particular, pero todos comparten el mismo deseo: tienen muchísimo amor que brindar.

Lo único que necesitan es una segunda oportunidad para brillar, dejar atrás el abandono y ser parte integral de un hogar cálido.

Al igual que en un equipo de fútbol consolidado, cada perrito y gatito tiene su propia personalidad, energía y cariño para aportar.

Las autoridades municipales invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta noble causa y convertirse en los directores técnicos de una nueva vida.

Es sumamente importante recordar que el mercado de fichajes en el refugio es bastante dinámico y cambia todos los días.

Por ello, algunos de los peluditos promocionados en las imágenes de la campaña podrían ya no estar disponibles al momento de la visita.

Sin embargo, esto siempre debe ser visto como una excelente noticia, ya que significa que ese animalito ya ha encontrado un hogar seguro.

Además, los organizadores recalcan que siempre habrá muchos otros perros y gatos esperando pacientemente su turno en la banca para ser elegidos.

Requisitos para concretar el traspaso oficial

El proceso para integrar a uno de estos campeones a la vida diaria es sumamente sencillo, transparente y, sobre todo, lleno de alegría.

Para conocer y adoptar a un nuevo mejor amigo , los interesados solo deben presentarse en las instalaciones del CISAZ con ubicación en Avenida Jardines de Las Palmas 1650, colonia Jardines del Vergel, de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Para cualquier duda puedes comunicarte al teléfono 33 38 1822 00 ext. 3280

A continuación, se presentan los puntos clave y requisitos indispensables para que la visita al refugio sea un éxito rotundo:

Identificación oficial: Es necesario llevar una copia legible del documento de identidad vigente para poder registrar el proceso de adopción adecuadamente.

Comprobante de domicilio: Resulta fundamental presentar una copia reciente para asegurar que el peludito irá a un lugar seguro y establecido.

Mente abierta y empatía: Si el perrito o gatito del "álbum" deseado ya fue adoptado, la invitación es a conocer a los demás candidatos disponibles.

Si el perrito o gatito del "álbum" deseado ya fue adoptado, la invitación es a conocer a los demás candidatos disponibles. Compromiso a largo plazo: Se debe recordar que esta adopción es para toda la vida, un contrato definitivo de amor, respeto y cuidado mutuo.

Con estos sencillos pasos y documentos en mano, cualquier ciudadano estará completamente listo para cambiar el destino de un animal de compañía.

No hay nada más gratificante que sumar alegría a los días mientras se ofrece una vida digna a un ser que lo necesita.

Puedes adoptar a Benito. CORTESÍA/ Protección Animal Zapopan

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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