Registro de líneas telefónicas enfrenta resistencia de la población y una cifra negra: Experto

El bajo registro en las líneas telefónicas con el CURP del titular, que hasta el 5 de junio registraba un avance del 39.3 por ciento del total, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), responde a la resistencia de la población para acatar la medida y una cifra negra de líneas que no son utilizadas y aquellas que son empleadas para cometer delitos, explicó el académico del Colegio de Jalisco y experto en seguridad, Fernando Jiménez Sánchez. Además, la desconfianza de la ciudadanía y la tendencia a hacer las cosas “de último momento” también explican los pocos registros, anotó.

La población no tiene muy claro para qué se utilizarán sus datos personales y cómo serán protegidos, señaló el especialista. “Hay mucha desconfianza de la ciudadanía hacia las políticas públicas”. El Gobierno federal estableció como obligatorio a inicios de 2026 el registro con la CURP del titular de su línea telefónica, como una medida para combatir el delito de extorsión en México.

Las fallas de la iniciativa

“El problema es que ha habido y ya se encontraron formas de mal utilizar el registro. Hay terceras personas que se prestan a registrar números y hay serios problemas en el país sobre la identidad de las personas: hay credenciales del INE falsas y otro tipo de documentos. Es muy complicado pensar que va a funcionar como política pública ya en la operación. Se encontraron con muchos problemas, el mayor es el de la resistencia de la población a registrarse y otros detalles que fueron surgiendo”, comentó.

“Mucha gente se propuso que las personas migraran hacia servicios internacionales o hacia otros caminos que pudiesen servirles para evitar el registro”, añadió.

Recordó que los números que eran denunciados por extorsión ante la Policía Cibernética de la Guardia Nacional no eran desactivados, mientras que en los centros penitenciarios no existe un control sobre el acceso a líneas e internet de las personas recluidas.

Hacia una verdadera estrategia de seguridad

Jiménez Sánchez señaló que el Gobierno federal deberá impulsar las campañas para incentivar los registros. Para combatir la extorsión, anotó, se deben fortalecer las fiscalías y la investigación de los números telefónicos, así como implementar un sistema para desactivarlos de forma efectiva cuando exista una denuncia.

Un registro de líneas sería una buena herramienta para combatir la extorsión y otro tipo de delitos, afirmó el experto. “Sería una herramienta más que tiene el Gobierno al tener identificada la línea telefónica con la persona. Lo que faltaría es que también existiera un registro nacional de personas, que eso todavía no lo terminamos con el CURP biométrico. Son las dos pinzas, los dos elementos que ayudarían a que por lo menos existiese mayor control o capacidades de investigación una vez que se comentan delitos”, concluyó.

NG