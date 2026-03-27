El próximo lunes 6 de abril abren los registros para el programa "Mi Primera Renta", una iniciativa que pretende otorgar un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que residan y paguen renta en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El programa será dirigido por el arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba, Director General del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), instituto encargado de planear, promover y ejecutar directa o indirectamente los proyectos necesarios a efecto de llevar a cabo programas de vivienda popular, de interés social o adquisición de terreno.

La finalidad del programa es ayudar a jóvenes residentes de los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, con un apoyo económico que les permita subsanar sus finanzas personales al menos durante los seis meses de duración del beneficio.

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Estos son los requisitos para ser beneficiario del programa "Mi Primera Renta"

Para recibir el apoyo económico de "Mi Primera Renta" deberás contar con los siguientes requisitos indispensables:

Contar con edad de entre 20 y 24 años cumplidos

Residir en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga o San Pedro Tlaquepaque

No contar con vivienda propia ni recibir apoyo para renta de otra instancia gubernamental

de otra instancia gubernamental Contar con contrato de arrendamiento vigente dentro de los municipios señalados

Comprobar ingresos (máximo hasta 2 salarios mínimos, es decir, menos de 19 mil 164 mensuales) o presentar declaración de ingresos

(máximo hasta 2 salarios mínimos, es decir, menos de 19 mil 164 mensuales) o presentar declaración de ingresos Contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

En caso de satisfacer estas características, prepárate, pues el lunes 6 de abril abren los registros digitales para el programa, el cual pretende apoyar a mil 100 jóvenes del AMG.

Los documentos que necesitarás para hacer el registro son los siguientes:

CURP

Identificación oficial vigente

Contrato de arrendamiento

Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta.

Escrito de no recibir otro apoyo

Formato de solicitud firmado

¿De cuánto es el apoyo económico del programa "Mi Primera Renta"?

Las y los jóvenes tapatíos que resulten beneficiarios del programa "Mi Primera Renta" recibirán una ayuda financiera de 2 mil 500 pesos mensuales durante seis meses de duración.

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OB