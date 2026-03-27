El próximo lunes 6 de abril abren los registros para el programa "Mi Primera Renta", una iniciativa que pretende otorgar un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que residan y paguen renta en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El programa será dirigido por el arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba, Director General del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), instituto encargado de planear, promover y ejecutar directa o indirectamente los proyectos necesarios a efecto de llevar a cabo programas de vivienda popular, de interés social o adquisición de terreno.La finalidad del programa es ayudar a jóvenes residentes de los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, con un apoyo económico que les permita subsanar sus finanzas personales al menos durante los seis meses de duración del beneficio. Para recibir el apoyo económico de "Mi Primera Renta" deberás contar con los siguientes requisitos indispensables:En caso de satisfacer estas características, prepárate, pues el lunes 6 de abril abren los registros digitales para el programa, el cual pretende apoyar a mil 100 jóvenes del AMG.Los documentos que necesitarás para hacer el registro son los siguientes:Las y los jóvenes tapatíos que resulten beneficiarios del programa "Mi Primera Renta" recibirán una ayuda financiera de 2 mil 500 pesos mensuales durante seis meses de duración.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB