Zapopan inaugura avenida Valdepeñas tras casi un año de obras

Luego de casi un año de obras y una inversión de 54.6 millones de pesos, se llevó a cabo la reapertura de la avenida Valdepeñas con distintas sensaciones entre los vecinos y los comercios de la zona. La tranquilidad de ver terminada un proyecto que aunque consideraban necesario, les modificó la rutina y su vida laboral.

La reinauguración de la avenida se realizó la tarde de este jueves, en la que es una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de Zapopan, según autoridades del municipio. La obra abarcó 700 metros, en una avenida con flujo constante tanto de vehículos como de peatones.

Comerciantes de la zona relatan que durante las obras de restauración, su negocio tuvo una caída importante en sus ventas, principalmente por la dificultad de acceso a la zona para posibles clientes y automóviles.

“Las obras duraron cerca de un año, nos bajaron las ventas cerca de un 80% , no entraban carros, solo las personas que pasaban caminando”, compartió.

Aunque también reconoció que los trabajos mejoraron la imagen de la zona y de los negocios que se encuentran sobre la avenida.

“A pesar de la tardanza entendemos que es para mejorar la calle y la zona. La verdad quedó muy bonito y eso también es imagen para nosotros como negocio”, agregó.

En representación del alcalde de Zapopan, Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, mencionó que esta obra fue una de las apuestas más importantes de infraestructura en la zona y se refirió al modelo de obra pública que lleva a cabo el municipio.

“Esta es una de las obras más grandes y más importantes que tuvimos. Son de las obras que nos gusta hacer en Zapopan, pensando en que todas las personas puedan avanzar con tranquilidad y sentirse incluidas, con espacios que sean dignos de la zona en que viven y trabajan”, señaló.

La obra incluyó la construcción de 12 mil 520 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, la instalación de mil 400 metros de línea principal de drenaje, mil400 metros de línea de agua potable y 530 metros de línea pluvial. Además, se renovaron 120 descargas domiciliarias y 120 tomas domiciliarias, se construyeron banquetas, cruceros, bolardos, señalética horizontal y vertical, alumbrado público, mobiliario urbano y se hicieron trabajos de forestación.

La experiencia de los vecinos fue similar a la de los comercios de la zona, ya que uno de ellos mencionó que durante varios meses tuvo que modificar sus trayectos hacia su casa, buscar estacionamiento en otras calles y asumir tiempos extra en sus traslados.

“La verdad quedó muy bonita la remodelación, pero sí fueron meses pesados donde teníamos que buscar rutas alternas para poder llegar a la casa . Se nos quitaban cerca de diez minutos, y además cuando empezaron a remodelar de nuestro lado también teníamos que buscar dónde estacionar el carro”, explicó.

A pesar de dichos contratiempos, consideró que la remodelación de la avenida sí deja una mejora visible en la zona, aunque el tiempo de esta terminó pesando en su vida diaria.

“Entendemos también que esto es parte de mejorar la ciudad y nuestros espacios, la verdad hay que reconocer que quedo muy bien, pero sí fue más tiempo del que teníamos pensado. A mi familia sí nos ajustó mucho en entradas, salidas y lugares de estacionamiento”, añadió.

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Para finalizar, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, reconoció que el proceso de construcción generó molestias temporales para habitantes y negocios, aunque aseguró que la intervención tiene como objetivo responder al crecimiento de esta zona del municipio de Zapopan.

“Sabemos que el proceso de construcción pudo ser molesto y que también hubo dificultades para los comercios que están aquí al frente, pero ahora con esto convertido en realidad, las plusvalías van a subir, los comercios tendrán más personas y todos podremos llegar con seguridad a nuestras casas o trabajos” , concluyó la funcionaria.

YC