¿Te quedaste en la ciudad? 3 parques en Guadalajara para visitar en Jueves y Viernes Santo

La Semana Santa vacía las calles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), creando el escenario perfecto para quienes deciden quedarse a disfrutar de la calma del Jueves y Viernes Santo. Es el momento ideal para redescubrir la naturaleza urbana de los parques sin las prisas de todos los días ni el pesado tráfico tapatío cotidiano.

Olvídate de las interminables y agotadoras filas en las carreteras hacia la playa y aprovecha las condiciones que regala esta temporada. El AMG tiene rincones llenos de paz y aire puro que, especialmente durante estos días importantes dentro del calendario religioso y de descanso familiar.

Los parques del AMG perfectos para visitar en Jueves y Viernes Santo

Bosque Los Colomos: El clásico que nunca falla para desconectar en la ciudad

Ubicado en los límites de Guadalajara y Zapopan, el Bosque Los Colomos es un verdadero santuario de tranquilidad para cualquier visitante. Sus senderos que tienen la sombra de enormes árboles, son perfectos para una caminata matutina revitalizante durante este Jueves Santo, totalmente alejados del bullicio de la zona centro.

Aquí puedes alimentar a las ardillas, maravillarte con la belleza del jardín japonés o simplemente sentarte a leer un buen libro bajo los árboles. El precio de entrada es barato, y el ambiente familiar es inmejorable para recargar energía vital antes de volver al trabajo.

Parque Metropolitano: Espacio infinito para la diversión al aire libre en Viernes Santo

Si buscas un lugar amplio donde los niños y tus mascotas puedan correr libremente hasta cansarse, el Parque Metropolitano es indiscutiblemente la mejor opción. Sus inmensas áreas verdes, excelentemente cuidadas, te invitan a armar un picnic inolvidable, ya sea con la familia o los amigos.

Renta una bicicleta familiar de cuatro plazas o prepara el asador para disfrutar de una tarde soleada acompañado de una deliciosa comida al carbón (preferentemente apegada a la tradición de no comer carne y usar mariscos). Durante el Viernes Santo, este espacio ofrece lo necesario para garantizar tu comodidad sin llegar a sentirte abrumado por grandes multitudes.

Parque General Luis Quintanar: La joya verde totalmente renovada del oriente tapatío

Antes conocido popularmente como Parque Solidaridad, el ahora Parque General Luis Quintanar ha sido espectacularmente remodelado por las autoridades. Hoy en día, es el punto de encuentro ideal para las familias del oriente de la ciudad que buscan esparcimiento seguro, moderno y completamente gratuito durante sus vacaciones.

Este sitio cuenta con áreas de juegos infantiles de primer nivel, modernas zonas deportivas y hermosos espejos de agua. Es una visita absolutamente obligada para redescubrir cómo se ha transformado positivamente este vital pulmón urbano tapatío en beneficio de toda la comunidad.

Recomendaciones para visitar los parques del AMG

Para que tu experiencia en estos tres parques tapatíos sea perfecta durante los días santos, desde la redacción de EL INFORMADOR te compartimos una lista de recomendaciones para aplicar si decides visitar algún parque tapatío en Jueves o Viernes Santo.

Tips rápidos para tu visita:

Llega antes de las 10:00 a.m . para asegurar un buen lugar bajo la sombra de los árboles. Lleva abundante hidratación y aplica bloqueador solar, ya que el sol en estos días es bastante intenso. Prepara bolsas para llevarte tu basura y mantener impecables los parques. Revisa los horarios festivos en las redes oficiales de cada recinto.

--Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor--

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