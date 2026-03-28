Conductor fallece tras accidente en López Mateos

Un conductor falleció durante la madrugada de este sábado tras accidentarse en la zona sur de Zapopan, sobre la avenida López Mateos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, en la avenida López Mateos sur, a la altura de Ciudad Bugambilias, en el municipio zapopano.

La Policía Vial informó que alrededor de las 6:40 de esta mañana recibieron el reporte de un accidente ocurrido en la avenida López Mateos.

A la llegada de los elementos de vialidad al sitio, estos localizaron un vehículo impactado contra el muro de contención de la avenida López Mateos cuyo conductor estaba inconsciente tras el percance.

Por lo tanto, se solicitó la presencia de los Servicios Médicos del municipio de Zapopan para apoyar en la atención médica del conductor. Sin embargo, el personal corroboró que la persona ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones causadas por el accidente vial.

Se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, según personal de la Unidad municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes también acudieron al lugar para prestar apoyo en el resguardo y verificar que no hubiera mayores riesgos para los conductores que transitaran por la zona.

Tras el hallazgo, se solicitó mando y conducción al Ministerio Público quienes también acudieron al lugar con el fin de determinar las posibles causas del accidente y también del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para llevar el cuerpo de la víctima hasta la morgue metropolitana.

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AO

