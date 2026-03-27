El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lograron la firma de un convenio con distintas universidades del Estado, con el objetivo de que las hijas e hijos de trabajadores del Poder Judicial puedan acceder a becas que impulsen su educación.

Lo anterior fue anunciado en el marco del Primer Congreso de Universidades por la Justicia, "marcando un paso decisivo hacia la profesionalización del servicio público judicial", señalaron los organismos a través de un comunicado.

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Impulsan desarrollo académico dentro del Poder Judicial

"No solo nos reúne para reflexionar sobre la justicia, sino para traducir esa reflexión en acciones concretas. La preparación constante no es un asunto secundario: es parte de la calidad con la que se sirve a la sociedad", dijo durante su intervención el titular del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido.

Explicó que estos convenios "representan un paso firme para abrir oportunidades de formación dirigidas a la base trabajadora del Poder Judicial y sus familias" , mediante apoyos académicos, descuentos y becas que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta el 100%, generando una diferencia real en su desarrollo personal y profesional.

"Este esfuerzo representa una apuesta estratégica por fortalecer al Poder Judicial desde su base. La capacitación continua, el estudio y la profesionalización no son elementos accesorios, sino condiciones fundamentales para construir instituciones más sólidas y ofrecer una justicia más eficiente y cercana", señalaron los organismos en el comunicado.

Además, refirieron que con estas acciones se consolida un modelo de colaboración con universidades que permitirá integrar a estudiantes mediante servicio social y prácticas profesionales , fomentando una formación con sentido público y experiencia real.

"Bajo esta visión, el acuerdo adquiere una doble dimensión: institucional, al fortalecer capacidades; y humana, al generar oportunidades reales de crecimiento para quienes hacen posible la operación diaria del sistema judicial", refirió el documento.

Instituciones educativas que se suman al convenio con el Poder Judicial

Las universidades que firmaron este convenio y que serán parte de los apoyos se encuentran:

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Universidad Nacional Antropológica de Guadalajara (UNAG)

Universidad Enrique Díaz de León (UNEDL)

Universitarios de Occidente (UDEO)

Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco (IDEJ)

Instituto Nórdico Universitario (INU)

Instituto Universitario Hispanoamericano (IUH)

Centro de Estudios Superiores Especializados (CESE Universitario)

La firma del convenio, considerada como un esfuerzo por parte de las universidades firmantes, señaron los organismos, fue posible gracias al respaldo de las Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las Consejeras Gabriela Sánchez Cabrales y Martha Gloria Gómez Hernández, y los Consejeros Luis Enrique Castellanos Ibarra e Irving Israel Ávila Trujillo, integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, "quienes acompañaron esta iniciativa con visión institucional y con la convicción de que una mejor preparación del personal impacta directamente en la calidad de la justicia".

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También fueron parte para impulsar esta iniciativa, los Secretarios de los Sindicatos del Poder Judicial, Jesús Muñoz Dueñas y Javier Peralta Ramírez.

Por parte de las instituciones académicas, signaron el documento José Guillermo García Murillo, Rector del IDEJ; Agustín Alba Castillo, Rector de la UDEO; Jorge Luis Vizcarra Mayor, Rector del IUH; Adolfo Hernández Mesa, Rector y fundador de CESE Universitario; Juan Carlos García Barajas, Rector del INU; Alejandro Garza Preciado, Rector de la UNAG; Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la UNIVA; y Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico de la UAG.

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