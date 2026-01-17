Nevado de Colima tiene su primera nevada del año

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que este fin de semana, se ha presentado la primera nevada del 2026 en el Parque Nacional Nevado de Colima, por lo que advierten de condiciones de riesgo que requieren extremar precauciones durante la visita a este destino de montaña.

ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

La corporación estatal informó que se ha activado el Operativo Montaña Blanca, operativo conjunto entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar a los visitantes a la zona.

Por lo tanto, emiten algunas recomendaciones preventivas para quienes acudan al sitio:

Consultar las condiciones climatológicas antes de salir.

Usar ropa térmica y chamarras con colores vivos para facilitar tu localización en caso de extravío, así como calzado antiderrapante, gorro y guantes.

con colores vivos para facilitar tu localización en caso de extravío, así como calzado antiderrapante, gorro y guantes. Acceder únicamente en vehículos 4x4 o con características todo terreno y al descender, utilizar siempre frenado de motor para evitar sobre calentar el sistema de frenado.

No está permitido el ingreso de vehículos compactos, RZR, motocicletas, cuatrimotos, autobuses ni camionetas de pasajeros tipo sprinter.

Tomar previsiones durante el ascenso por posibles zonas lodosas y piso mojado o resbaloso.

Caminar solo por rutas permitidas y señalizadas.

No dejar basura en la montaña.

en la montaña. Tomar previsiones ante el mal de montaña.

Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Solo se permitirá el acceso a 200 vehículos por día, esto en horario matutino.

Dentro del parque no se vende ningún tipo de alimento ni bebidas, por lo que es necesario llevar consigo todos los insumos necesarios durante la visita.

Hasta las 7:00 horas de este sábado, se reportaba el ingreso de 30 vehículos y poco más de 100 personas al parque.

Se hace un llamado a la población a mantenerse atenta a la información emitida por los canales oficiales del Gobierno de Jalisco ante escenarios que pudieran cambiar las condiciones en el lugar y en caso de ser necesario, restringir el acceso al parque como medida de seguridad.

La prevención salva vidas y protege el entorno natural.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB