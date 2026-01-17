Nevado de Colima tiene su primera nevada del año

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que este fin de semana, se ha presentado la primera nevada del 2026 en el Parque Nacional Nevado de Colima, por lo que advierten de condiciones de riesgo que requieren extremar precauciones durante la visita a este destino de montaña.La corporación estatal informó que se ha activado el Operativo Montaña Blanca, operativo conjunto entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar a los visitantes a la zona.Por lo tanto, emiten algunas recomendaciones preventivas para quienes acudan al sitio: Solo se permitirá el acceso a 200 vehículos por día, esto en horario matutino.Dentro del parque no se vende ningún tipo de alimento ni bebidas, por lo que es necesario llevar consigo todos los insumos necesarios durante la visita.Hasta las 7:00 horas de este sábado, se reportaba el ingreso de 30 vehículos y poco más de 100 personas al parque.Se hace un llamado a la población a mantenerse atenta a la información emitida por los canales oficiales del Gobierno de Jalisco ante escenarios que pudieran cambiar las condiciones en el lugar y en caso de ser necesario, restringir el acceso al parque como medida de seguridad.La prevención salva vidas y protege el entorno natural.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB