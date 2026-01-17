Aparatoso choque vehicular deja dos personas lesionadas

Ayer por la noche, oficiales de la División de Rescate de Base 1 y Base 4 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan acudieron al Anillo Periférico en su cruce con la Avenida del Bosque luego del reporte de choque múltiple con varias unidades involucradas.

Al arribo de las unidades al domicilio ubicado en la colonia Ciudad Granja del municipio señalado, se identificó un auto tipo sedán volcado entre el carril del Macrobús y de alta. En su interior se encontraban dos personas que fueron evaluadas con lesiones leves, de acuerdo con paramédicos de Salud Zapopan.

Otros tres vehículos estaban involucrados en el accidente: una camioneta pick-up, un auto compacto y un automotor pesado; todos ellos sin personas lesionadas.

Los rescatistas de Protección Civil y Bomberos Zapopan aseguraron la escena, atendieron a las víctimas, eliminaron riesgos y sanearon el tramo de la cinta asfáltica. El servicio fue entregado a Policía de Zapopan y Policía Vial Jalisco quienes quedaron a cargo del mismo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB