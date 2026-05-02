La mañana de este sábado circularon videos en redes sociales en los que se apreciaba un cachorro de tigre caminando por las calles del Fraccionamiento Valle Real, en Zapopan. Autoridades municipales informaron que no se presentaron incidencias en el lugar tras el avistamiento del animal.

Luego de múltiples reportes al número de emergencia del 911, la Dirección de Protección Animal del Gobierno de Zapopan acudió al sitio donde se encontraba el ejemplar de fauna silvestre . El Ayuntamiento indicó que corresponde a la autoridad federal -a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)- el resguardo del tigre.

“Debido a que se trata de fauna silvestre, corresponde a la autoridad federal realizar las acciones de búsqueda, resguardo y aseguramiento del ejemplar, así como dar seguimiento al caso para verificar la situación legal del animal y de quien pudiera acreditarse como su propietario”, señaló el Gobierno municipal.

En México no es legal adoptar un tigre como mascota, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre. Establece que estos animales, al ser carnívoros con instintos de cazador, representan un peligro para el dueño y para el resto de las personas o vecinos que convivan con el ejemplar.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece que los tigres, como felinos de gran tamaño junto a jaguares o leones, requieren un plan de manejo específico y un espacio digno, acondicionado de manera conveniente y que garantice la seguridad del animal y de la ciudadanía. Los únicos espacios que pueden adoptar una especie de este tipo son Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada -fuera de su hábitat natural- y colecciones privadas.

Éstas deben estar formalmente constituidas, contar con la documentación legal de procedencia del animal, construir un plan de manejo del ejemplar aprobado por la SEMARNAT y presentar un informe de actividades a la dependencia.

La legislación establece multas que pueden ir desde los dos mil 262 pesos hasta los ocho millones de pesos . También se decomisará el animal y se puede hacer un arresto domiciliario de quien no cumpla con los lineamientos de la Ley General de Vida Silvestre.

SV