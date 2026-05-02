Tras realizar un cateo en una finca en la colonia Valle del Fortín, en Zapopan, personal de la Fiscalía de Jalisco aseguró un presunto laboratorio clandestino donde se elaboraban productos farmacéuticos sin autorización y se ofrecían servicios terapéuticos sin acreditación sanitaria. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprisjal) interpuso la denuncia para que se interviniera la vivienda luego de que personal de la dependencia acudiera para realizar una verificación y las personas del lugar les negaran el acceso.

Al interior del inmueble, ubicado sobre la calle Flor de Nardo, se aseguró equipamiento y materiales utilizados presuntamente en procesos de laboratorios farmacéuticos, en la elaboración de medicamentos y suplementos para uso humano. También se encontraron dispositivos para condicionamiento de células de origen animal para uso humano, viales, ampolletas, tapas, equipo de encasetamiento y esterilización, tableteadoras, material para micromedición, estratos y derivados animales (cerum bovino, placenta bovina), presuntamente utilizados en procesos de síntesis celular.

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La finca pertenece a la empresa denominada “Ultrafactor Laboratorios” y Coprisjal confirmó que operaba sin licencia federal, con documentación apócrifa y sin la clave del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Tampoco contaba con licencia municipal y permisos para operar actividades comerciales de este tipo, por lo que la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Zapopan clausuró el inmueble.

Al momento de realizar el cateo no se presentó ninguna persona como responsable del lugar. El caso continúa en investigación para identificar a quien o quienes hayan efectuado actividades irregulares dentro de la vivienda, que podrían constituir delitos en materia de salud y otros de competencia federal, informó la Fiscalía estatal.

La intervención fue realizada por personal de la Policía de Investigación y agentes del Ministerio Público, de Coprisjal, inspectores del Ayuntamiento de Zapopan y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “La víctima es la sociedad, al existir riesgo potencial asociado al consumo de productos farmacéuticos son control sanitario”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

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MB