Durante la última semana, la Dirección de Justicia Cívica del Gobierno de Guadalajara atendió dos reportes de acumulación de basura en vía pública, en los cuales retiró 33 toneladas de basura y detuvo a seis personas por arrojar desechos en la calle.

Retiran toneladas de basura y detienen a seis personas en dos colonias del Área Metropolitana de Guadalajara

El primer reporte ocurrió en la colonia La Florida, durante un ejercicio de Martes Comunitario. Vecinos denunciaron que en una vivienda se acumulaba basura y que esta ya invadía la vialidad. El director de Justicia Cívica, Alan Preciado, acudió a la finca y los moradores accedieron a limpiar y retirar los residuos. Además, en el punto se había registrado un incendio.

“Varios vecinos mencionaron que en Josefa Ortiz de Domínguez hay una casa, la cual tenía una acumulación de basura en la banqueta como en el arroyo vehicular. Esto constituye una falta administrativa […]. Hubo un apercibimiento, hubo una charla con ellos, se les platicó y estuvieron ellos de acuerdo. Ellos mismos mencionan que sí es una afectación a su salud […], solamente llegó al apercibimiento e incluso ellos están sacando la basura de su cochera que, lamentablemente, ya rebasaba todos los límites”, comentó.

Personal de la Dirección de Mejoramiento Urbano acudieron al lugar y retiraron 21 toneladas de basura, entre muebles, cartón y llantas.

En tanto, el segundo caso ocurrió en la colonia Echeverría. Personal de Justicia Cívica, acompañados por elementos de la Policía municipal, detuvieron a seis presuntos responsables de arrojar basura y cacharros a la vía pública, por lo que fueron remitidos ante un juez municipal. La Coordinación de Servicios Públicos acudió a la vivienda señalada y retiraron 12 toneladas de basura, entre colchones, muebles y escombro.

¿De cuánto son las sanciones por tirar basura?

Las sanciones por incurrir en esta falta van desde los dos mil 600 a los 226 mil pesos de multa o un arresto de 36 horas. También se puede dictar trabajo comunitario. En lo que va de la administración municipal, más de mil 300 personas han sido detenidas por tirar desechos a la calle; el 90 por ciento opta por permutar las sanciones con trabajo comunitario.

Preciado anotó que la basura en la vía pública es una problemática que impacta en la calidad de vida de las colonias, en temas de salud pública, seguridad y movilidad peatonal. Los reportes se pueden hacer a través del número de GuaZap 33 3610 1010.

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