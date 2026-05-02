El Paseo Fray Antonio Alcalde y el Jardín del Santuario fueron sede esta mañana del arranque del Festival de las Niñas y los Niños 2026, evento gratuito que es organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara y la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco con el objetivo de consolidar espacios de convivencia familiar en el Centro Histórico del municipio.

Dicho evento comenzó con juegos mecánicos, espectáculos infantiles, zonas interactivas, puestos de comida y música; niñas y niños recorren desde la mañana las actividades que han sido instaladas a lo largo del Paseo Fary Antonio Alcalde, con un ambiente marcado por el movimiento constante de familias, el calor del mediodía y filas en las atracciones.

Según los datos más recientes del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), la población de entre 0 y 17 años representa alrededor del 22% de los habitantes del municipio. Por lo que las autoridades municipales han señalado en diversas ocasiones que este panorama vuelve relevante la creación de espacios públicos, actividades culturales y eventos gratuitos que permitan fortalecer la convivencia familiar y el acceso de las y los niños al entretenimiento y la recreación dentro de la ciudad.

Horario del festival

El festival se realiza este sábado 2 de mayo desde las 10:00 horas hasta las 23:00; y continuará el día de mañana domingo 3 de mayo de 10:00 a 16:00 horas. De acuerdo con las autoridades municipales, se espera la asistencia de alrededor de 30 mil personas durante ambos días.

La edición de este año se amplió hacia la zona del Santuario y Paseo Alcalde, donde se instalaron espectáculos de circo, magia, conciertos musicales, go karts, resbaladillas gigantes, futbolito humano y otras actividades recreativas gratuitas para niñas y niños.

Durante la inauguración, la directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez Ramírez, señaló que el evento forma parte de la estrategia estatal para impulsar actividades públicas enfocadas en la niñez y la convivencia familiar.

“A través de esta agencia, el gobernador Pablo Lemus nos ha instruido traerles a nuestras niñas y niños eventos como este. Ojalá que esta fiesta que hemos hecho en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara sea la más bonita porque lo que queremos es que cada año sea mejor”, expresó.

Hoy y mañana, Guadalajara celebra a sus niñas y niños con actividades gratuitas. ESPECIAL / Ayuntamiento de Guadalajara

Verónica Delgadillo destacó la importancia del evento para las familias y las infancias de Guadalajara

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó la importancia de recuperar espacios públicos para la convivencia de las familias y las infancias.

“Las niñas y niños son el corazón de nuestra ciudad, son quienes pueden imaginar el mundo que quieren construir. Queremos que convivan en un espacio tan emblemático como Paseo Alcalde, que disfruten de su ciudad y que este festival sea también una oportunidad para encontrarnos como comunidad”, afirmó.

La alcaldesa detalló que el festival antes se realizaba en otra zona del corredor Alcalde, pero este año se trasladó hacia el área del Santuario para ampliar el espacio y recibir una mayor cantidad de asistentes.

Además de las actividades infantiles, el sábado por la noche el festival se integrará con el programa “Bien de Noche”, extendiendo el horario hasta las 23.:00 horas.

Entre quienes acudieron al arranque del evento estuvo Lizeth Ramírez, madre de una niña de ocho años y un niño de cinco, quien señaló que es el segundo año consecutivo que lleva a sus hijos al festival.

“Desde el otro día que les dije que los iba a traer han estado preguntándome cuánto falta. Hoy es más cansado para mí porque tengo que estar detrás de ellos, pero también me pone contenta ver cómo aprovechan y se divierten con todas las cosas que hay”, comentó.

El festival contará durante ambos días con presencia de elementos de seguridad y Protección Civil para resguardar a las familias asistentes y coordinar la movilidad en la zona centro de Guadalajara.

El Festival de las Niñas y los Niños se lleva a cabo el día de hoy y mañana domingo. ESPECIAL / Ayuntamiento de Guadalajara

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OB