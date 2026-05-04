Zapopan destinará 160 millones de pesos a obras elegidas por ciudadanos en 2026

El Gobierno de Zapopan anunció este lunes las 20 obras ganadoras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun) 2026, programa mediante el cual los habitantes del municipio participan en la selección de proyectos de infraestructura pública, en los cuales se priorizan las necesidades de sus colonias.

Las obras, enfocadas principalmente en pavimentación, drenaje, agua potable y alcantarillado, tendrán una inversión de 160 millones de pesos y se distribuirán en 13 zonas del municipio, con la meta de concluirse antes de diciembre de este año .

Obras con impacto en la vida diaria de las y los zapopanos

Las acciones fueron elegidas a través de votaciones realizadas por consejos de colonia y mesas de trabajo distritales. El mecanismo busca priorizar las necesidades planteadas directamente por los habitantes.

Entre las colonias que serán beneficiadas se encuentran:

Santa Fe

Balcones de la Cantera

Miguel Hidalgo

La Gloria del Colli

El Colli Urbano

Mariano Otero

La Granja

Miramar

Jardines de Santa Ana

Revolución

Santa Lucía

Jardines del Álamo

La Magdalena

Colinas del Río

Río Blanco

La Agrícola

Jardines del Valle

Praderas de San Antonio

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que el proyecto busca dirigir la inversión pública hacia las zonas con mayores necesidades de infraestructura urbana.

"El 75 % de la obra pública se está yendo a las colonias que más lo requieren. Tenemos que tener corresponsabilidad y trabajar de la mano con la ciudadanía. Queremos que estas obras realmente generen impacto en la vida diaria de las personas", afirmó.

El alcalde detalló que gran parte de las obras estarán enfocadas en concreto hidráulico, drenaje y alcantarillado, con el objetivo de generar infraestructura de largo plazo .

"Queremos calles que duren 30 o 40 años y no que en 10 años tengamos que volver a intervenirlas", señaló.

Por su parte, el director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, Óscar Javier Ramírez Castellanos, destacó que el programa busca acercar las decisiones de obra pública a las necesidades expresadas directamente por la comunidad.

"Cuando la ciudadanía participa en las obras, se prioriza realmente lo urgente. Este ejercicio demuestra que cuando gobierno y ciudadanía trabajan en equipo los resultados llegan", expresó.

Decisiones desde la comunidad para la comunidad

Desde el arranque de la administración 2021-2025, el programa ha beneficiado a 113 colonias mediante 121 acciones de obra pública, de acuerdo con cifras presentadas por el municipio.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Álvaro Orozco Gutiérrez, informó que cerca del 85 % de las obras contempladas para 2026 serán pavimentaciones nuevas, mientras que el 15 % restante corresponde a vialidades cuyo pavimento ya había cumplido su vida útil.

Además, aseguró que los proyectos seguirán criterios similares a los aplicados en otras intervenciones realizadas en el municipio.

"Las obras tienen que tener la misma calidad que las que realizamos en toda la ciudad. Estamos llevando un proceso detallado del desarrollo de cada proyecto con los mayores estándares de calidad", indicó.

La coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, afirmó que el objetivo del programa es evitar que las decisiones sobre infraestructura se tomen únicamente desde oficinas gubernamentales .

"Buscamos que la obra pública que se realiza en Zapopan no sea idea de alguien detrás de un escritorio, sino la verdadera necesidad de la comunidad", comentó.

El gobierno municipal señaló que durante la actual administración se han invertido alrededor de 15 mil millones de pesos en distintas acciones de infraestructura y obra pública en colaboración con Copplademun.

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FF