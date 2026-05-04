Mery Pozos y CMIC Jalisco buscan acelerar proyectos de infraestructura

La diputada federal, Mery Pozos afirmó que existe un amplio interés del Gobierno Federal en fortalecer los programas de infraestructura a nivel nacional, con especial atención en Jalisco, donde este año se ejerce un presupuesto de 90 mil millones de pesos, destinado principalmente a la rehabilitación de la red carretera. Indicó que este impulso ha sido promovido desde las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Infraestructura.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezados por su presidente Roberto Escobedo, la diputada subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de infraestructura y llamó al sector a mantener la colaboración para avanzar en estos proyectos.

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Mery Pozos adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con el secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno federal, Jesús Esteva, así como con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el objetivo de definir prioridades y construir una agenda conjunta en beneficio del Estado.

Destacan 98% de la obra federal ejecutada por jaliscienses

En el diálogo, constructores manifestaron su preocupación por el arranque de obras en temporada de estiaje y la urgencia de implementar programas hídricos eficaces para garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Asimismo, destacaron que el sector ha ejercido el 98 por ciento del presupuesto asignado para obra pública en la entidad.

Finalmente, la legisladora aseguró que el Gobierno encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantiene apertura ante las necesidades del sector, a través del liderazgo nacional de Luis Méndez , y exhortó a continuar con mesas de trabajo como la realizada en la CMIC para fortalecer la coordinación.

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