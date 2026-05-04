El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) ha implementado una serie de cortes estratégicos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Estas suspensiones responden a trabajos de mantenimiento preventivo y lavado de infraestructura clave. Las autoridades buscan garantizar una mejor calidad del líquido para los habitantes, por lo que cuadrillas especializadas intervienen instalaciones vitales en San Pedro Tlaquepaque. Aunque la medida genera molestias temporales, es un paso necesario para optimizar la red hidráulica antes de la temporada de mayor demanda, asegurando que el recurso llegue en óptimas condiciones a los hogares tapatíos. En el municipio, las labores comenzaron desde el miércoles 6 de mayo en el Tanque Cerro del Tesoro, afectando la colonia Cerro del Tesoro.Para esta zona, el servicio se restablecerá gradualmente hasta la tarde del viernes 8 de mayo. Ante estos cortes, la prevención es tu mejor aliada. El organismo operador ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas a través de la línea SIAPATEL (073) y sus redes sociales oficiales. Para sobrellevar la falta de agua, aplica estas recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF