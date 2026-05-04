Nuevo C5 en Providencia alcanza 60% de avance; descartan migración sin garantías de seguridad

Este lunes 4 de mayo Juan Carlos Contreras Vargas, director general del C5 Escudo Jalisco, dio a conocer que el nuevo Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) que se construye en la zona de Providencia, en Guadalajara, registra ya un avance general cercano al 60%.

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Lo anterior, dijo, ha sido posible a partir de ajustes operativos en cuanto a horarios que buscan no afectar a los vecinos de la zona y con trabajos que, afirmó el director, mantienen un ritmo sostenido, particularmente en áreas clave como el sótano, donde se ubicará la infraestructura tecnológica que dará soporte al sistema estatal de videovigilancia. "No hemos podido trabajar de noche porque afectamos el entorno de los vecinos, pero va casi el 60% ya del avance.

Los avances del nuevo C5 en Providencia

En la parte del sótano se tiene prácticamente ya instalado todo el equipo electrónico y algunos de los servidores que estarán funcionando", dijo Contreras Vargas. Dentro del complejo explicó, una de las áreas con mayor avance es la sala operativa que albergará el "videowall" principal, es decir, la gran pantalla mediante la cual se puede observar cada una de las miles de cámaras que integran el sistema de videovigilancia del Estado. Este espacio, afirmó el director, presenta un progreso cercano al 80%.

“Ahí ya se concluyó la bóveda estructural y se encuentran instalados los bastidores que sostendrán las pantallas, cuya llegada está prevista en las próximas semanas, lo que permitirá avanzar hacia su montaje e integración". “En ese frente vamos un avance un poquito más grande, un 80 por ciento”, refirió.

Ya se terminó la bóveda y la instalación de los bastidores que sostendrán el nuevo videowall de la sala operativa. Las pantallas del nuevo video estarán llegando después del 20 de mayo aproximadamente para su instalación, y son tres o cuatro días para poder instalar las nuevas pantallas", señaló Juan Carlos Contreras. El desarrollo del nuevo C5, explicó el director general, "se mantiene estrechamente vinculado con la operación del actual centro", el cual continúa ubicado en El Palomar, donde avanza también la implementación de la renovación tecnológica para la integración de los C5 y C4 municipales.

Este proceso, recordó Contreras Vargas, incluye la modernización de sistemas de videovigilancia, cámaras LPR (lectoras de placas), herramientas de inteligencia artificial y la integración de redes municipales en una sola plataforma estatal, con miras a su funcionamiento previo a eventos de alta demanda, como lo será el Mundial de futbol próximo, donde la ciudad albergará distintos partidos. "Todos los sistemas de videovigilancia, cámaras LPR, inteligencia artificial, las cámaras nuevas que se están haciendo, la integración de las cámaras de los municipios, como el del C5 de Tlajomulco, se está haciendo en el C5 estatal y ahí sí llevamos ya un avance del 76%.

Se prevee estar lista antes del Mundial 2026

Esperamos antes del mundial tener listas (e integradas) las cámaras de Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y las del C5 trabajando en la misma plataforma", mencionó Juan Carlos Contreras Vargas. En este sentido en particular, el director refirió que existe "una instrucción puntual del gobernador Pablo Lemus Navarro" para no trasladar la operación del sistema al nuevo complejo en Providencia sino hasta que exista plena certeza de su funcionamiento, con el objetivo de evitar riesgos en la operación durante un periodo crítico. Mientras tanto, se seguirá operando desde Palomar.

"Algo que nos ha pedido el gobernador es no moveremos la sala de operaciones del C5 estatal en El Palomar al nuevo C5 si no está lista. No vamos a poner en riesgo la operación del C5 para el mundial. Eso lo estaremos evaluando días antes de que arranque, si podemos migrar y operar en la nueva sala operativa o permanecemos en el centro actual", dijo.

El proyecto, recordó también, contempla una capacidad operativa de alrededor de 120 posiciones de trabajo, soportadas por una infraestructura tecnológica concentrada en el sótano, desde donde se gestionarán los sistemas que alimentan la sala de monitoreo. De igual forma, insistió, se avanza en la homologación de los sistemas municipales, lo que permitirá ampliar significativamente la red estatal de videovigilancia. "Cuando llegamos en esta administración, el gobernador da la orden de que tenemos que poner el mismo sistema de videovigilancia homologado para todos los municipios. Esto nos permite que las 7 mil cámaras que existen del C5 en este momento ya estén migrando todas al nuevo sistema, las 2 mil 500 nuevas están en la nueva plataforma y las de los municipios, que tienen cerca de 2 mil 500, también serán integradas de forma automática", indicó Juan Carlos Contreras Vargas.

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En total dijo, se espera que el nuevo centro pueda operar de manera coordinada las más de 13 mil cámaras que sumarán los sistemas en conjunto. Por último, en cuanto a la infraestructura complementaria, el titular del C5 detalló los avances en los arcos carreteros, dispositivos que permiten la lectura de placas vehiculares y el análisis en tiempo real del flujo en puntos estratégicos del estado.

Se podrían expandir estos sistemas a otros municipios y límites carreteros

Actualmente, algunos de estos sistemas operan en fase de prueba, mientras se proyecta su expansión a otros municipios y límites carreteros. "Puerto Vallarta e Ixtlahuacán son los dos que nos han funcionado para estar haciendo las pruebas del software analítico que lee las cámaras de los vehículos que pasan por estos arcos. Ambos están funcionando en modo de prueba. En la Carretera a Saltillo se estará revistiendo una estructura con la misma tecnología para tener uno más, y estamos viendo la posibilidad de instalar otro en la Carretera a Nogales, en Venta del Astillero, para tener ya cuatro", finalizó Juan Carlos Contreras Vargas.

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