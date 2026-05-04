Controlan incendio en procesadora de pollos de Lagos de Moreno

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que durante la madrugada de este lunes quedó controlado el incendio registrado en la fábrica procesadora de pollos de la empresa Bachoco ubicada sobre la autopista León–Aguascalientes, a la altura del cruce con el Ramal Paso de la Mesa, en el municipio de Lagos de Moreno.

El incidente se presentó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se llevaron a cabo labores intensivas para evitar la propagación del fuego a otras zonas de la instalación.

La dependencia detalló que como resultado, tres personas resultaron lesionadas por inhalación de amoniaco, quienes fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro.

En las acciones participaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, la Asociación de Bomberos de Lagos de Moreno, personal de la brigada interna de la empresa, así como oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

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En el sitio continúan trabajos de remoción y enfriamiento.

Ayer por la noche se registró el incendio que consumió un almacén de procesadora de pollos ubicado sobre la autopista León - Aguascalientes. Este se originó en la planta procesadora de aves de la empresa Bachoco. L as llamas iniciaron en el área de cámaras, donde se manejaban sustancias como amoniaco, gas LP y diversos productos de limpieza. Los cuerpos de emergencia recibieron el reporte a las 20:30 horas; de forma extraoficial trascendió que los empleados que entraban al turno fueron regresados a sus hogares.

Oficiales de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos de la corporación municipal trabajaron en conjunto con bomberos de la región para atender el siniestro. Al momento las labores continúan en la zona para el control y mitigación, informó la Unidad estatal. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica en el municipio de Lagos de Moreno a causa del incendio. Las zonas afectadas son Santa Emilia, Las Mangas, Loma de Prados, Plan de los Rodríguez, El Arenal, Cristeros Fraccionamiento, Huertas Familiares San Pedro, Geovillas y zonas aledañas, pero esta mañana la alerta quedó desactivada.

Esta mañana la alerta quedó desactivada. ESPECIAL

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MB