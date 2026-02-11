Riu Guadalajara: ¿Cuánto costaba visitar el mirador antes de la clausura de la terraza?

La noche del día de ayer, la terraza “Rooftop Bar 360”, ubicada en el piso 41 del Hotel Riu, fue clausurada por autoridades del municipio de Guadalajara, luego de que una persona realizara un salto en paracaídas desde dicho punto el domingo pasado.

En un comunicado, el gobierno de Guadalajara calificó de "irresponsable" el salto y rechazó categóricamente cualquier acción que ponga en peligro a la ciudadanía, afirmando que habrá consecuencias legales para los involucrados.

Tras darse a conocer el hecho, se realizó una inspección por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos y con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, donde se identificaron deficiencias como la falta de aplicación del protocolo y procedimiento de actuación, así como medidas de seguridad.

Ante estos hallazgos, el negocio fue clausurado y permanecerá cerrado hasta que acredite plenamente el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y las condiciones necesarias para operar sin poner en riesgo a las personas.

Además, también se inició una investigación para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto y quienes estuvieron implicados en el mismo.

#LOCAL ��| Sujeto se lanzó con un paracaidas desde la azotea del Hotel Riu en Guadalajara.



Ya esta protección civil de GDL en el lugar de los hechos. pic.twitter.com/PH35KculYc — Libro Negro (@Libro_negro_) February 11, 2026

¿Cuánto cuesta la entrada al mirado del Hotel Riu?

El acceso al mirador del Hotel Riu Plaza Guadalajara, que ofrece vistas panorámicas y un balcón de cristal a más de 200 metros de altura, tenía un precio aproximado de 150 pesos en horario vespertino. Cabe decir que este monto no incluye alimentos ni bebidas del Rooftop Bar 360°.

Con una altura de cerca de 204 metros, actualmente el Hotel Riu es el edificio más alto de Guadalajara. Se encuentra ubicado sobre la avenida López Mateos Sur 830, en el fraccionamiento Chapalita.

Lee también: Esto opina Sheinbaum sobre la presidenta interina de Tequila

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

