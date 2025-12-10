La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 10 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Te recomendamos: Zapopan Bilingüe suma 800 nuevos egresados y amplía su modelo hacia el mundo de los negocios

A las 3:26 de esta tarde, la Setran detalló que debido a tráfico cargado en la calle Lago de Cajititlán y Camino Real a Colima, la ruta A04 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Tren Sur.

Mientras que a las 4:46 pm con motivo del tráfico cargado en Jesús Michel González y calle Rastro, la ruta A13 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia La Fortuna.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Lee también: José Cuervo y Gobierno de Tequila llegan a un acuerdo con mediación del Estado y la Federación

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

En Facebook como @SecretariadeTransporteJal

En X como @TransporteJal

NA