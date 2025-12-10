La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 10 de diciembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).A las 3:26 de esta tarde, la Setran detalló que debido a tráfico cargado en la calle Lago de Cajititlán y Camino Real a Colima, la ruta A04 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Tren Sur.Mientras que a las 4:46 pm con motivo del tráfico cargado en Jesús Michel González y calle Rastro, la ruta A13 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia La Fortuna.A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:NA