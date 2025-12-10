La Secretaría de Educación premia lo mejor del talento escénico y plástico de las escuelas de Jalisco

En un evento lleno de color y música, este miércoles se llevó a cabo la tercera edición de Jalisco tiene Talento, concurso impulsado por la Secretaría de Educación del Estado con el objetivo de visibilizar e impulsar el talento y las habilidades de las y los estudiantes de Jalisco.

Con el Conjunto Santander de Artes Escénicas como magno escenario, las y los 20 finalistas de esta contienda estatal se presentaron ante un público conformado por familiares, amigos y compañeros, organizados en porras entusiastas que apoyaron en todo momento a las y los participantes.

Tras la deliberación del jurado —integrado por especialistas en cada uno de sus ámbitos, en las áreas de arte plástico y escénico— se determinó a las y los ganadores en ambos rubros. Fernanda Rodríguez Martínez obtuvo el tercer lugar en artes plásticas, mientras que el segundo puesto fue para Sara Liliana Espinoza Rodríguez.

Los ganadores de Jalisco tiene Talento

El primer lugar lo consiguió Gerardo Alejandro de Alba Franco con la obra ¡Que vivan los muertos!, una pintura en acrílico sobre tela que representa un festín del Día de Muertos.

En cuanto a las expresiones escénicas, el alumno Aldo Saúl Vázquez Paes, de Tlajomulco, obtuvo el tercer lugar. El segundo puesto fue para el pianista Christopher López López, de Tlaquepaque. Finalmente, con una de las porras más animadas dentro de la Sala Plácido Domingo, la voz y presencia de Maritza Paola Rivera Sevilla le valieron el primer lugar en la categoría de artes escénicas.

Todas y todos ellos recibieron un cheque con distintos montos según su categoría, además de medallas y algunos premios adicionales.

Te puede interesar: Estas son las imágenes del incendio reportado en un bar de Providencia

“Felicidades por su esfuerzo, por atreverse a tomar la decisión de contender. No es sencillo, creo que todos lo vivieron, y qué mejor que hacerlo en un escenario como este y con un público tan grande, que además está siendo testigo a través de los canales de la Secretaría de Educación Jalisco”, destacó Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado.

“Quiero felicitar a todas las niñas y a todos los niños que participaron. Es increíble el talento que hay en nuestro estado. Es increíble lo que se logra a través de la disciplina y el esfuerzo . Muchas felicidades también a sus papás; hay que seguir forjando el talento de nuestros niños. Tenemos que saber detectar en qué son buenos y cómo apoyarlos; eso les ayuda a sentirse más seguros. Sigamos formando el talento de nuestras niñas y niños. ¡Felicidades!”, expresó, por su parte, Andrea Blanco Calderón, coordinadora General de Desarrollo Social.

Al finalizar, la pequeña Maritza Paola Rivera Sevilla deleitó a las y los presentes con una melodía ranchera que emocionó al público antes de despedirse de la edición 2025 de Jalisco tiene Talento.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS