IDEFT fortalece vínculos con Tecmilenio; Cosío Gaona es nombrado consejero

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) ha fortalecido su alianza estratégica con la Universidad Tecmilenio. Esto se dio al integrar a su director general, Salvador Cosío Gaona, como consejero del Consejo Empresarial para el ciclo 2025-2027.

Este nombramiento se formalizó con la firma de un Acta Constitutiva entre los campus Zapopan Norte y Guadalajara Sur de Tecmilenio y el IDEFT, que con la iniciativa busca potenciar la formación para el empleo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Impulso a la vinculación academia-empresa

Othon Sarachaga Picazo, director de Profesional de Tecmilenio campus Zapopan, resaltó la función esencial del Consejo Empresarial, haciendo mención de que el cuerpo colegiado tiene como finalidad primordial facilitar a los estudiantes el acceso a prácticas profesionales, semestres empresariales y oportunidades de colaboración laboral.

La misión del consejo es aportar experiencia, conocimiento y visión estratégica para robustecer la conexión entre la educación y el sector productivo en Jalisco, de esta forma, se busca alinear la oferta educativa con las demandas del mercado laboral actual.

La inclusión del IDEFT en esta iniciativa, junto con la distinción a su director general, refuerza las políticas públicas del gobernador Pablo Lemus Navarro, las cuales están enfocadas en incrementar la competitividad laboral y expandir las vías de desarrollo profesional en el estado.

Asimismo, esta colaboración se alinea con el trabajo coordinado del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta de Gobierno del instituto y ha apoyado activamente la expansión de alianzas que promuevan una formación más pertinente para el mercado.

PUEDES LEER: José Cuervo y Gobierno de Tequila llegan a un acuerdo con mediación del Estado y la Federación

Compromiso con el futuro laboral de jalisco

Salvador Cosío Gaona expresó su gratitud por la designación y enfatizó la necesidad de una labor articulada. El objetivo es asegurar que la educación y la capacitación respondan eficazmente a las demandas del sector productivo.

“Asumir este encargo como consejero representa un compromiso profundo con la juventud y con el futuro de Jalisco; colaboraremos estrechamente para que cada estudiante encuentre puertas abiertas hacia un empleo digno, competitivo y plenamente alineado con las exigencias del mercado actual”, expresó.

El nuevo lazo entre el IDEFT y la Universidad Tecmilenio establece un camino conjunto para ampliar las oportunidades profesionales. Además, busca impulsar modelos innovadores de formación dual y contribuir a una economía estatal más dinámica e inclusiva.

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su propósito de brindar a más jaliscienses herramientas concretas para su crecimiento laboral y personal. Esta alianza estratégica busca impactar positivamente el panorama educativo y económico de la región.

YC