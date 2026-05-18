Derivado de un operativo realizado en un tramo carretero en el municipio de Tabasco, en Zacatecas, fueron localizados y desactivados entre cinco y siete artefactos explosivos artesanales colocados, presuntamente, por el crimen organizado.

De acuerdo con fuentes de seguridad, en esa zona se mantiene un operativo permanente por parte de las fuerzas estatal y federal.

Las áreas de inteligencia detectaron movimientos de elementos del crimen organizado que indicaban la posible colocación de artefactos explosivos en puntos estratégicos, donde últimamente se han desplegado los patrullajes y reconocimientos de convoy de policías estatales y militares.

Por ello, el sábado se desplegó un operativo en esa región sur del estado, colindante con el estado de Jalisco, a la altura del municipio de Tabasco, lo que generó el cierre de la circulación de la Carretera Federal 54 durante varias horas.

Al respecto, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad informó que en dicho municipio se realizaba "un operativo coordinado por fuerzas de seguridad, encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras la localización preliminar de probables artefactos explosivos".

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, informó sobre la reapertura de la circulación, pero agregó que se mantenía un reforzamiento del operativo en esa zona, por lo que exhortó a la población circular con precaución.

Advierten sobre el incremento en el decomiso de artefactos explosivos improvisados

Las fuentes de seguridad informaron que se encontró un punto sobre un tramo carretero donde había una serie de explosivos colocados a una distancia específica entre uno y otro.

Se estima que fueron cerca de cinco o siete artefactos que estaban ocultos entre la maleza, por ello, el lugar fue resguardado por personal especializado del Ejército Mexicano y quedó a cargo de la investigación las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

El uso de explosivos por parte del crimen organizado ha mostrado un fuerte incremento a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) analizados por InSight Crime, los decomisos de artefactos explosivos improvisados (AEI) pasaron de apenas tres incidentes entre 2020 y 2021 a más de mil 375 en 2022.

Además, estadísticas recientes revelan que el estado de Zacatecas es uno de los focos rojos; tan solo el municipio de Villanueva, cercano a la zona del actual operativo en Tabasco, registró 134 explosivos decomisados hasta finales de 2024, consolidándose como uno de los territorios con mayor incidencia de esta amenaza.

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AO

