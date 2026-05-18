El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 18 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 18 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 66 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Loma Dorada con 8 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 36 puntos IMECA Buena Country 55 puntos IMECA Aceptable Oblatos 44 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 56 puntos IMECA Buena Águilas 53 puntos IMECA Buena Las Pintas 66 puntos IMECA Buena Miravalle 35 puntos IMECA Buena Santa Margarita 34 puntos IMECA Buena Loma Dorada 8 puntos IMECA Buena Santa Fe 62 puntos IMECA Buena Centro 56 puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 18 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este lunes 18 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac y Loma Dorada; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 66 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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