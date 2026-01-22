Jueves, 22 de Enero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Redacción web

El clima en El Salto para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

