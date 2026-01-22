Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala