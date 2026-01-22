Jueves, 22 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 22 de enero informa que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

