Tlaquepaque impulsa salud mental con encuentro cultural y deportivo

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, inauguró el Quinto Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento. El evento tiene como propósito fundamental promover la salud mental, el bienestar psicosocial y la recuperaci ón de personas que enfrentan problemáticas relacionadas con el consumo de drogas y otras condiciones asociadas.

Te puede interesar: Buscan reducir tiempos y costos de exportaciones agroalimentarias de Jalisco

Esta iniciativa es organizada por el Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT), en colaboración con el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Tlaquepaque, el Centro Integral de Intervención Social México Me Necesita y Mi Reinserción A.C. El encuentro busca visibilizar a la población en recuperación.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó que el evento dignifica los procesos de recuperación y genera puentes con la sociedad, la academia, las instituciones y los espacios de política pública. S e busca impulsar una narrativa basada en los derechos humanos, la salud y la corresponsabilidad social para beneficio de la comunidad.

Importancia de la recuperación comunitaria

Pérez Segura refirió la importancia del apoyo, la solidaridad y la necesidad de abatir los estigmas creados en la sociedad. Subrayó la responsabilidad colectiva para ver a las personas en tratamiento como individuos con potencial, capaces de superar dificultades y contribuir a la transformación.

La alcaldesa enfatizó la creencia profunda en la capacidad de transformar la realidad y a uno mismo en comunidad, a través de la colaboración. Reafirmó el respaldo a las instituciones encargadas de estos procesos, señalando la intención de seguir adelante con estos esfuerzos sin detenerse.

Este Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento surgió en 2019 de la Fundación México Me Necesita A.C. La iniciativa fue una respuesta a la persistente estigmatización y exclusión que enfrentan las personas en recuperación y sus familias.

Ejes del programa y sus beneficios

La exclusión social limita las oportunidades de reinserción y participación comunitaria, por lo que el encuentro funciona como estrategia de motivación terapéutica. Fortalece factores protectores al reconocer el talento, la disciplina, la convivencia y el sentido de pertenencia de los participantes y centros.

El programa se estructura en tres ejes principales de acción para ofrecer un abordaje integral. Estos incluyen el ámbito deportivo, cultural y artístico, así como el académico-terapéutico, diseñados para abarcar diversas facetas del desarrollo personal y colectivo.

En el eje deportivo se desarrollan disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol y waterpolo, entre otras actividades físicas. El ámbito cultural y artístico fomenta expresiones como canto, danza, teatro, ajedrez, graffiti y dibujo, estimulando la creatividad.

También puedes leer: Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en 2026

El eje académico-terapéutico integra actividades de formación, reflexión y análisis con enfoque científico. Estas acciones están orientadas a la comprensión integral del consumo de sustancias y los procesos de recuperación, fortaleciendo conocimientos y destrezas.

A través de estas iniciativas, se busca fortalecer los conocimientos, destrezas y actitudes de las personas en tratamiento. Los principales beneficiarios de este programa son más de 50 centros de atención ubicados dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, impulsando su labor.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP