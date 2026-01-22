Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey