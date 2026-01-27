Yo Jalisco: Cómo saber si eres beneficiario del apoyo de transporte gratuito

El Gobierno de Jalisco llamó a las personas inscritas en el programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito a realizar el refrendo obligatorio para conservar el beneficio durante el primer semestre del año.

La autoridad estatal informó que solo quienes completen este proceso podrán recibir la recarga de viajes correspondiente, por lo que exhortó a las y los usuarios a no dejar el trámite para los últimos días, ya que la omisión puede derivar en la suspensión temporal del apoyo.

De acuerdo con la información oficial, el refrendo consta de tres pasos principales: el primero es la actualización de datos personales; posteriormente, se debe realizar un prerregistro y agendar una cita para la Tarjeta Única, y finalmente acudir de manera presencial al módulo asignado con la documentación requerida, la cual puede variar según el perfil del beneficiario.

Este procedimiento permite validar la información de quienes reciben el apoyo, evitar duplicidades y garantizar que el programa continúe beneficiando a las personas que cumplen con los criterios establecidos. En esta ocasión, el trámite también contempla la migración o actualización de los beneficios a la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, instrumento que concentra distintos apoyos y servicios estatales.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de transporte gratuito?

El programa está dirigido a sectores prioritarios de la población, como estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es garantizar el acceso a la movilidad como un derecho social, además de aliviar el gasto familiar que representa el transporte público para miles de hogares en Jalisco.

Las autoridades estatales subrayaron que el apoyo resulta clave para que las personas beneficiarias puedan acudir a centros educativos, espacios laborales y servicios de salud, contribuyendo así a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

¿Cómo saber si eres beneficiario del programa?

Además del refrendo, el Gobierno de Jalisco informó que recientemente se autorizó el ingreso de nuevos beneficiarios al programa, quienes se encontraban en lista de espera tras haber realizado su solicitud.

Este ajuste permitió ampliar la cobertura del apoyo, principalmente entre personas que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.

Para saber si se forma parte del padrón vigente, las autoridades recomendaron consultar el listado oficial de beneficiarios, el cual incluye tanto a quienes ya recibían el apoyo como a las personas recientemente aprobadas. La revisión puede realizarse a través del enlace habilitado por el Gobierno de Jalisco en su sitio oficial.

Fechas, requisitos y llamado a los usuarios

El refrendo estará disponible hasta el 28 de febrero, por lo que las autoridades insistieron en la importancia de agendar la cita con anticipación y acudir personalmente a los módulos correspondientes con la documentación solicitada.

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito forma parte de la política social estatal orientada a facilitar la movilidad, reducir brechas sociales y garantizar que el transporte público sea accesible para quienes más lo necesitan.



YC