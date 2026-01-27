Circula VIDEO tras la balacera en Avenida Guadalupe que dejó cinco heridos

En el cruce de la avenida Guadalupe y Patria, en la colonia Jardines del Tepeyac, en el municipio de Zapopan, Jalisco, se registró una balacera la tarde de este martes 27 de enero, que dejó un saldo de al menos cinco personas heridas y un fallecido.

De acuerdo con la información disponible, una camioneta blindada GMC Denali de color blanco fue el objetivo de los atacantes, quienes abrieron fuego contra las personas dentro del vehículo, el cual estaba estacionado afuera de una tintorería al momento de los hechos.

Reportes preliminares señalaron que, como resultado del ataque armado, se localizaron tres personas heridas: dos escoltas y un civil.

Momentos más tarde, en el cruce de las avenidas Patria y Colli, se reportaron otras dos personas lesionadas por un arma de fuego calibre 9 milímetros. Las autoridades ya confirmaron la muerte de uno de estos sujetos en las inmediaciones de la Cruz Verde Norte.

Además, llegó otra persona lesionada, por lo que hasta el momento el saldo es de cinco heridos y un muerto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Zapopan, quienes se movilizaron para establecer un circuito que resguardara el lugar del ataque para que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes.

Sin embargo, aún no se tiene información de los responsables, quienes huyeron rápidamente a bordo de una camioneta tipo pick up.

Testigos captaron en video el momento del atentado; las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran a algunas de las víctimas resguardándose debajo de la camioneta, mientras uno de los heridos se sostiene la pierna donde fue impactado por un proyectil.

