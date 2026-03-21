Yo Jalisco Apoyo al Transporte: Módulos donde puedes hacer el refrendo

A pocos días de que concluya el plazo, beneficiarios del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte aún pueden realizar su refrendo en distintos puntos habilitados en el estado. Autoridades recordaron que el trámite es indispensable para mantener activo el apoyo de transporte gratuito, dirigido principalmente a estudiantes y sectores vulnerables.

El Gobierno de Jalisco informó que la fecha límite para completar el proceso es el próximo sábado, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a los módulos disponibles y evitar contratiempos de último momento. La alta demanda en los últimos días podría generar filas o tiempos de espera prolongados.

¿Dónde acudir para hacer el refrendo de Yo Jalisco Apoyo al Transporte?

Las personas que aún no han completado el trámite pueden acudir sin cita previa a cualquiera de los módulos habilitados, en un horario amplio de 8:00 a 20:00 horas, lo que permite mayor flexibilidad para los usuarios.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, los puntos disponibles son:

Parque San Jacinto

Estación de los Dos Templos

Unidad López Mateos

Unidad Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

Expo Ganadera

Estación Central Nueva

CAT del Valle

Mientras que en el interior del estado también se puede acudir a:

DRSE Costa Sierra Occidental

Palacio Municipal de Lagos de Moreno

UNIRSE Sur

UNIRSE Tepatitlán

Requisitos para completar el trámite

Antes de acudir a cualquiera de estos módulos, es necesario realizar la actualización de datos en el sistema oficial del programa. Posteriormente, los usuarios deben presentar:

Comprobante de actualización del FPU impreso

Identificación oficial (INE)

En caso de estudiantes, documento vigente que acredite estudios

Para menores de edad, copia de la identificación del tutor

Autoridades estatales subrayaron que este paso es obligatorio para validar la continuidad del apoyo y mantener actualizado el padrón de beneficiarios.

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte forma parte de las políticas públicas enfocadas en garantizar una movilidad accesible en Jalisco. A través de este esquema, miles de personas pueden trasladarse sin costo en el transporte público, lo que representa un ahorro significativo en su economía diaria.

Además, el refrendo permite verificar que el apoyo continúe dirigido a quienes cumplen con los criterios establecidos, principalmente estudiantes y personas en situación vulnerable.

YC