A partir del 1 de abril, la tarifa del transporte público para estudiantes en Jalisco será de $5 pesos, sin importar su nivel educativo ni si cursan estudios en instituciones públicas o privadas. No obstante, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aclaró que esta tarifa preferencial podrá utilizarse prácticamente con cualquier método de pago, y no únicamente mediante la Tarjeta Única.

En primera instancia, el mandatario explicó que la tarjeta Mi Pasaje, de color amarillo, continuará vigente para los estudiantes. Con ella, podrán pagar $5 pesos en lugar de $11 a partir del 1 de abril.

Actualmente, esta tarjeta permite a los estudiantes acceder a descuentos del 50% en el costo del pasaje del transporte público dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

Otra modalidad será mediante la tarjeta Yo Jalisco, con la cual los estudiantes pueden obtener descuentos del 100% o del 50% en el pago del transporte público, con la posibilidad de realizar hasta cuatro viajes diarios.

Como novedad, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara podrán utilizar su credencial universitaria, que cuenta con un chip integrado que permitirá también realizar recargas de saldo.

"Podrán utilizar la tarjeta de la Universidad de Guadalajara que tiene un chip incluido donde ustedes también podrán hacer sus recargas".

Finalmente, se mantiene la Tarjeta Única, que hasta hace unos días era la única modalidad contemplada para acceder al descuento y pagar $5 pesos por viaje; sin embargo, ahora se ampliaron las opciones de pago.

La tarifa preferencial de $5 pesos para estudiantes se mantendrá vigente durante todo el sexenio de Pablo Lemus, es decir, hasta 2030.

YC