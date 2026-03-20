Yo Jalisco Apoyo al Transporte: Fecha límite y requisitos para hacer el refrendo

A una semana de que concluya el plazo, autoridades estatales recordaron que aún es posible realizar el refrendo del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, el cual otorga el beneficio de traslado gratuito a sectores prioritarios en la entidad. El proceso corresponde al periodo vigente de marzo de 2026 y representa un requisito indispensable para mantener activo el apoyo.

El Gobierno de Jalisco informó que la fecha límite para completar este trámite es el próximo 28 de marzo, por lo que hizo un llamado a las y los beneficiarios a no dejar pasar el plazo y evitar la suspensión del servicio. El programa ha sido clave para apoyar la economía de estudiantes y otros grupos vulnerables.

¿Cómo hacer el refrendo del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte?

Para completar el proceso, las personas inscritas deben actualizar primero sus datos en el sistema oficial del programa, disponible en línea. Este paso es obligatorio antes de acudir de manera presencial a los módulos habilitados.

Una vez realizada la actualización, es necesario imprimir el comprobante correspondiente y presentarlo junto con la documentación requerida. Entre los requisitos se encuentran:

Copia de identificación oficial (INE)

Comprobante de actualización del FPU

En el caso de estudiantes, documento vigente que acredite estudios (kardex, constancia o credencial)

Para menores de edad, copia de la identificación oficial del tutor

Autoridades estatales subrayaron que este procedimiento es indispensable para validar la continuidad del apoyo y asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Módulos disponibles y horarios de atención

Las personas que aún no cuentan con la tarjeta única o que necesitan realizar el refrendo en la tarjeta Yo Jalisco pueden acudir sin cita previa a cualquiera de los módulos habilitados, los cuales operan en un horario amplio de 8:00 a 20:00 horas.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se cuenta con puntos de atención en:

Parque San Jacinto

Estación de los Dos Templos

Unidad López Mateos

Unidad Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

Expo Ganadera

Estación Central Nueva

CAT del Valle

Mientras que en el interior del estado también se brinda atención en:

DRSE Costa Sierra Occidental

Palacio Municipal de Lagos de Moreno

UNIRSE Sur

UNIRSE Tepatitlán

Importancia del programa en Jalisco

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte forma parte de las políticas públicas del gobierno estatal orientadas a garantizar la movilidad accesible, especialmente para estudiantes y personas en condiciones vulnerables. A través de este esquema, miles de usuarios pueden trasladarse sin costo en el sistema de transporte público.

Las autoridades han insistido en que el refrendo es un paso obligatorio para mantener vigente el beneficio, ya que permite actualizar el padrón y verificar que los apoyos se asignen correctamente.

YC