La mañana de este domingo 22 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como Santa Fe con 92 puntos IMECA.

Lee también: El paraíso oriental en Guadalajara que debes visitar

¿Cuál es la calidad del aire hoy 22 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Fe con 92 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 22 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 38 Buena Atemajac 38 Buena Country 14 Buena Oblatos 46 Buena Centro 48 Buena Tlaquepaque 65 Aceptable Loma Dorada 66 Aceptable Águilas 49 Buena Miravalle 64 Aceptable Santa Anita 76 Aceptable Santa Fe 92 Aceptable Las Pintas 66 Aceptable Vallarta 47 Buena

Te puede interesar: Guadalajara: Parques para hacer picnic

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS