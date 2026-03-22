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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 22 de marzo

La mañana de este domingo 22 de marzo se registran índices altos de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); aquí te decimos cuál es la calidad del aire en la ciudad.

Por: El Informador

Este domingo 22 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe con 92 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este domingo 22 de marzo, SEMADET registra mala calidad de aire en Santa Fe con 92 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este domingo 22 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como Santa Fe con 92 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 22 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Santa Fe con 92 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 22 de marzo: 

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Santa Margarita 38 Buena
Atemajac 38 Buena
Country 14 Buena
Oblatos 46 Buena
Centro 48 Buena
Tlaquepaque 65 Aceptable
Loma Dorada 66 Aceptable
Águilas 49 Buena
Miravalle 64 Aceptable
Santa Anita 76 Aceptable
Santa Fe 92 Aceptable
Las Pintas 66 Aceptable
Vallarta 47 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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