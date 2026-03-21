A poco más de 3 horas de Guadalajara, el paraíso del surf en el Pacífico

En México existe una playa que es famosa nacional e internacionalmente por ser amada por todos aquellos que aman el surf. Aquí te contamos:

El surf en México tiene una referencia: Sayulita. Así es, esta playa en Nayarit es el destino predilecto de los surfistas nacionales y extranjeros . Sayulita se ha colocado como un referente en las playas del Pacífico, en especial en ese enclave turístico llamado Riviera Nayarit.

Sinónimo de diversión, que conjuga la belleza natural con la vida nocturna, durante años ha sido punto de reunión para los amantes del clima playero, con toda la relajación y entretenimiento que ofrece un pueblo pequeño pero con una amplia tradición de acoger a los visitantes. A poco más de tres horas del Área Metropolitana de Guadalajara, Sayulita es ideal para pasar unas vacaciones cortas, desde un fin de semana, "puentes". O por qué no, incluso temporadas más largas si el presupuesto y las vacaciones nos lo permiten.

Sayulita, referencia para el surf

Este pueblo cosmopolita es reconocido como uno de los mejores lugares para aprender surf y practicarlo todo el año . Este paraíso deportivo ubicado al norte de la costa de Litibú Higuera Blanca, es frecuentado por atletas y aficionados que buscan las mejores olas para deslizarse arriba de sus tablas. La mejor época para hacerlo es de diciembre a abril, ya que durante esta temporada llega el oleaje del norte, perfecto para realizar espectaculares acrobacias . En Sayulita hay playas para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, para niños pequeños.

Además de surfear, hay otras actividades atractivas como pescar, bucear y hacer esnórquel; adquirir preciosas artesanías como bisutería de cuentas, rebozos de seda, prendas de lana, canastas de mimbre y esculturas de barro; o consentir al estómago con la amplia oferta gastronómica disponible en restaurantes, cafés, tiendas y hoteles de primera clase.

En cuanto al alojamiento, Sayulita ofrece una serie de hoteles y complejos turísticos de lujo. También existen elegantes villas con todos los servicios, además de coloridos hoteles y bungalows con ambiente familiar. Para los visitantes más aventureros, también hay campings en algunos terrenos cercanos a la playa, donde se pueden montar tiendas de campaña y aparcar autocaravanas.

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