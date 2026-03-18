El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) puso hoy en operación la nueva ruta 9 del transporte público, la cual conecta la Línea 3, en la estación Central de Autobuses, con el Centro de Tonalá, el Centro Universitario de Tonalá y el Hospital Civil de Oriente. Según autoridades, se beneficiará a la comunidad estudiantil y a los pacientes y personal de salud del nosocomio.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro resaltó que con esta ruta se cumplen los compromisos hechos con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), además del impacto positivo para los habitantes del Oriente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

"(Es) una red de transporte público intercomunicada, que además de la tarifa preferencial de 5 pesos, hemos congelado también la tarifa a 11 pesos, no permitiendo el incremento a 14 pesos. Esto nos compromete a seguir trabajando y modernizando los sistemas de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara y de todo Jalisco", subrayó Lemus Navarro.

Esto nos compromete a seguir trabajando y modernizando los sistemas de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara y de todo Jalisco: Gobierno de Jalisco. SITEUR

Ruta 9 recorrerá 24 km en 66 minutos y conectará el oriente

La nueva ruta contará con ocho unidades que recorrerán un trayecto de 24 kilómetros, que inicia en la estación de la Central de Autobuses de la Línea 3, en avenida las Torres.

Continúa por avenida Tonalá y posteriormente por avenida Tonaltecas; la ruta sigue por Camino al Vado y se incorpora al Nuevo Periférico Oriente, hasta concluir en el CUTonalá.

La ruta 9 contará con ocho unidades y recorrerán 24 kilómetros. SITEUR

El tiempo estimado es de 66 minutos. La frecuencia de paso será de 15 minutos en promedio, en un horario de las 04:30 horas a las 23:30 horas.

El director general de Siteur, Amilcar López Zepeda, explicó que la ruta llegará hasta la zona de Los Castillos, lo que generará una interconexión en el oriente de la ciudad.

Celebran que la ruta 9 beneficiará a estudiantes y trabajadores en Tonalá

La presidenta de la FEU, Fernanda Romero, celebró que la ruta 9 beneficiará a los estudiantes. "Miles y miles de estudiantes vienen de otras partes de la ciudad o también de Zapotlanejo, o de cualquier otra parte para llegar a estudiar y que la movilidad mejore es hacer que lleguen a la escuela, que tengan el 100% de sus clases".

La rectora del CUTonalá, María Felícitas Parga Jiménez, destacó que la solicitud de contar con otra ruta fue hecha en octubre pasado. "También será de beneficio de las personas trabajadoras, de las poblaciones aledañas al Centro Universitario y por supuesto de las personas que acudirán al Hospital Civil de Oriente".

EE