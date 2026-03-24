Próximamente concluye el plazo para realizar el refrendo del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, por lo que autoridades estatales recordaron que aún es posible llevar a cabo el tramite de este apoyo que permite a sectores prioritarios trasladarse sin costo en el sistema público de la entidad.

El trámite corresponde al periodo vigente de marzo de 2026 y es indispensable para mantener activo el beneficio. El Gobierno de Jalisco informó que la fecha límite para completar el proceso es el próximo 28 del mes en curso, por lo que llamó a las y los beneficiarios a no dejar pasar el plazo y evitar la suspensión del servicio.

Este programa ha sido clave para apoyar la economía de estudiantes y otros grupos en situación vulnerable, al reducir sus gastos de movilidad diaria.

¿Cómo hacer el refrendo paso a paso?

Para conservar el apoyo, las personas inscritas deben completar el proceso en dos etapas:

1. Actualiza tus datos en línea

Ingresa al sistema oficial del programa y verifica o actualiza tu información. Este paso es obligatorio antes de acudir a cualquier módulo.

2. Imprime tu comprobante

Una vez realizada la actualización, descarga e imprime el documento que avala el trámite.

3. Acude a un módulo de atención

Presenta el comprobante junto con la documentación requerida en cualquiera de los puntos habilitados.

Requisitos para el refrendo

Para completar el trámite, es necesario presentar:

Copia de identificación oficial (INE)

Comprobante de actualización del FPU

En el caso de estudiantes, documento vigente que acredite estudios (kardex, constancia o credencial)

Para menores de edad, copia de la identificación oficial del tutor

Autoridades estatales subrayaron que este procedimiento permite validar la continuidad del apoyo y asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Módulos disponibles y horarios

Las personas que aún no cuentan con la tarjeta o requieren hacer el refrendo pueden acudir sin cita previa, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

En el Área Metropolitana de Guadalajara hay módulos en:

Parque San Jacinto

Estación de los Dos Templos

Unidad López Mateos

Unidad Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

Expo Ganadera

Estación Central Nueva

CAT del Valle

En el interior del estado también hay atención en:

DRSE Costa Sierra Occidental

Palacio Municipal de Lagos de Moreno

UNIRSE Sur

UNIRSE Tepatitlán

¿Por qué es importante hacer el refrendo?

El refrendo es un requisito obligatorio para mantener vigente el apoyo, ya que permite actualizar el padrón de beneficiarios y verificar que los recursos se asignen correctamente.

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte forma parte de las políticas públicas estatales orientadas a garantizar una movilidad accesible, especialmente para estudiantes y personas en condiciones vulnerables, quienes dependen de este beneficio para sus traslados diarios.

YC