Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 21 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14