Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 21 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

