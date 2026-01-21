Miércoles, 21 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 21 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones